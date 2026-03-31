“La colaboración con Venezuela no está funcionando a la velocidad que quisiéramos”: MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo en Hora 20 de Caracol Radio donde habló de diferentes temas, entre ellos el funcionamiento de la colaboración con Venezuela y de “Iván Mordisco”.

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¿Cómo está funcionando esa colaboración Colombia-Venezuela?

“No está funcionando en la medida de la velocidad que uno quisiera. El 18 de febrero estuvo el secretario de guerra del hemisferio occidental allá en Caracas, que estuvo con el comandante del Comando Sur. Estuvieron hablando con el gobierno venezolano, luego fuimos nosotros y establecimos una reunión, ahí estuvo la presidenta encargada, también estuvo Vladimir Padrino, hablamos con él y establecimos que avanzaríamos en esto porque aquí no podemos permitir que esa zona fronteriza se convierta en una zona gris donde estos criminales puedan delinquir”, dijo el ministro de Defensa.

También comentó que se llegó al acuerdo de alinearnos en dos vías: la primera de información, que se comparte información entre los diferentes organismos y la segunda que se desarrolle en operaciones espejo, no operaciones conjuntas, un principio básico de una operación conjunta es la unidad de mando, y ahí no va a haber unidad de mando que manden los dos ejércitos.

Agregó que, un lineamiento que ha dejado claro el presidente es: “ningún colombiano pasa a combatir a Venezuela, ni viceversa”. Sin embargo, la reunión que se tenía para iniciar ese intercambio no se ha dado por el cambio de ministro de defensa en Venezuela.

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Sobre Iván Mordisco:

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comentó que en la operación que se realizó contra Iván Mordisco se emplearon 27 aeronaves. Detalló que en agosto de 2024 se inició una campaña, pero es muy hábil.

“Se mueve en un sector selvático, casi siempre se ubica cerca a los caños, porque ahí sabe que cuando impacte al agua, cuando impacte una bomba va a absorber el daño”, puntualizó Sánchez.

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Desde entonces se han neutralizado más de 150 personas, “este año hemos dado golpes muy fuertes. Uno fue alias ‘Dumar’, otro que era muy cercano a ellos, y el ataque que hicimos fue una operación de alto nivel”.

Afirmó que esta campaña solo finalizará hasta el día que se neutralice por completo a alias ‘Iván Mordisco’.

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