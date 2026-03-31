General Juan Miguel Huertas puede volver a trabajar y no afecta la investigación: MinDefensa

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pasó por los micrófonos de Hora 20 de Caracol Radio para hablar acerca de la investigación al general Juan Miguel Huertas por sus supuestos nexos con las disidencias de las Farc.

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“La Procuraduría ya se pronunció y dijo que se termina su suspensión, es decir, puede volver a trabajar y no afecta para nada la investigación y no ha encontrado nada. Es disciplinariamente quien tiene que ellos investigar y nosotros facilitar todo”, manifestó.

Aclaró que son varias las investigaciones sobre el actuar del general Huertas: una penal por parte de la Fiscalía, la disciplinaria que hace la Procuraduría y la que se hace al interior del Ejército Nacional.

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Pruebas de la Fiscalía contra el general Huertas

El jefe de la cartera de Defensa expresó que cuando se conocieron las pruebas que tenía la Fiscalía, como chats y audios, el general Huertas estaba retirado.

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“Ahora, estando activo, que se incorporó al servicio en el segundo semestre del 2025. Estamos constantemente interactuando con la Fiscalía y si encontramos algo grave, el señor presidente de la República, que puede disponer de retirarlo, perfectamente lo hace”, dijo.

De esta manera, apuntó que cuando le llegue la información de la Fiscalía decidirá si es confiable o no.

“Por ahora me apoyaré con lo que ha hecho la Procuraduría, que dijo que no hay problema en que regrese a trabajar”, sostuvo.

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Orden de captura de ‘Calarcá’

De otro lado, se refirió a la orden de captura contra alias ‘Calarcá’, cabecilla de las disidencias de las Farc y uno de los hombres más buscados en Colombia.

De esa manera, señaló que cuando se reactive la orden de captura contra ‘Calarcá’ necesitan actuar de manera inmediata, por lo que es importante que sepan su actuar y detalle de su ubicación.