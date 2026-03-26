Autoridades tras el rastro de ‘Mordisco’: se intensificaron los operativos para dar con su paradero

Desde hace algunas semanas el ministro de de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó a todas las tropas de la fuerza pública intensificar la ofensiva contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, lo cual incluye mejorar capacidades de inteligencia para ser más contundentes a la hora de dar resultados.

Prueba de ello, son los combates que han sostenido los uniformados del Ejército Nacional con ayuda de la Fuerza Área en zonas rurales de San José del Guaviare, y la captura de tres de sus hermanos en los últimos días.

Así mismo, el miércoles 25 de marzo, se realizó un bombardeo contra un campamentos que están bajo el mando de ‘Mordisco’, el cual habría tenido como resultado cuatro muertos, que se encuentran en medicina legal a la espera de ser identificados, y entre los cuales, está la posibilidad de que se encuentre el jefe disidente.

Además, se trata del ataque aéreo número 18 del gobierno de Gustavo Petro. Doce de ellos, han sido contra estructuras de ‘Iván Mordisco’.