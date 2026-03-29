Iván Mordisco no está muerto: Medicina Legal no lo halló entre los cuerpos del bombardeo en Vaupés

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que alias Iván Mordisco no se encuentra entre los cuerpos recuperados tras el reciente bombardeo realizado en zona selvática entre Guaviare y Vaupés.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este 29 de marzo de 2026, la entidad culminó los estudios forenses de seis cuerpos que ingresaron el 28 de marzo. Las víctimas corresponden a cuatro mujeres y dos hombres, presuntamente vinculados a operaciones de la Fuerza Pública en la región.

Los análisis permitieron identificar plenamente a cuatro de las víctimas:

• Ehisen Camilo Orozco Viscue (19 años)

• Claudia Yaneth Valencia (26 años)

• Angeline Andrea González Córdoba (18 años)

• Yeiferson José Rincón Becerra (24 años)

Los otros dos cuerpos, ambos de mujeres, no han podido ser identificados, por lo que continúan los procesos técnicos forenses para establecer su identidad.

En el informe no aparece el nombre de Gregorio Vera Fernández alias Iván Mordisco, considerado el hombre más buscados del país, lo que descarta su muerte en este operativo militar.

Sin embargo, fuentes cercanas a la operación indicaron que el cabecilla guerrillero habría resultado gravemente herido durante el bombardeo y actualmente estaría huyendo en medio de la selva amazónica colombiana.

Entre los elementos hallados en la zona del ataque se encontraron municiones y objetos personales que podrían pertenecer al jefe disidente, incluyendo unas gafas que, según versiones preliminares, serían de su uso.