Caída de la Constituyente y camiseta de la Selección: las decisiones que rodean la segunda vuelta

En Hora20 al análisis con los panelistas sobre el momento político y el efecto que tiene el retiro del comité promotor para una Asamblea Nacional Constituyente, las consecuencias en la búsqueda del voto del centro y los mensajes que busca enviar la campaña de izquierda.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y director del Cerac, señaló que a pesar de la decisión de la constituyente, no se logra un Cepeda convincente, “no han podido decir que abandonan ese proceso constituyente y les ha resultado muy trabajoso decirle no a esa idea”. Por otro lado, dijo que desde la ultraderecha se comen el centro, “es algo que no ve el Pacto porque le están cerrando el proceso electoral. Además, Restrepo y de la Espriella juegan al policía bueno y al policía malo. La manera en que Abelardo construyó el nacionalismo es el malo, y por ahí se puede meter la campaña de Cepeda”.

Alejandro Chala, investigador en Pares, politólogo y columnista, advirtió que de alguna manera el presidente da un reversazo porque sabe que cualquier intento de proceso constituyente es grave en un momento en el que el clivaje cambió, “Cepeda tenía quejas con el tema de constituyente y siento que el presidente vio el riesgo de esa agenda, que eso llevaba a desconexión y que no se entendiera el mensaje”, además, dijo que congelar el tema también le da más autonomía a Cepeda y que el presidente porque ya ve que su intervención afecta el acercamiento con el centro.

Sobre la camiseta de la Selección, explicó que hay una disputa fuerte por los símbolos, “esta campaña va más allá de datos, las narrativas fundacionales son muy importantes porque permite la construcción de identidades políticas. Abelardo y Cepeda juegan a definir símbolos”.

Para Jerome Sanabria, columnista en La República y activista digital, en la izquierda están desesperados porque Abelardo superó por mucho a Cepeda, “ellos estaban confiados de un triunfo en primera. Ahora ven que necesitan votos del centro y de quienes no votaron por ningún candidato en primera”. Detalló que el votante de centro razonable debe entender que esto de la constituyente ya pasó en 2018 cuando prometieron que no tendrían constituyente y aun así la impulsaron. Por otro lado, dijo que la medida judicial de la camiseta de la Selección le da más gasolina a la campaña, “todos están con la camiseta puesta y si se la prohíben, los seguidores se la ponen por él. Hay fervor”.

Esteban Galvez, abogado y socio fundador de GDP Consultores, comentó que la decisión de la Constituyente está más suspendida que congelada, “no es la primera vez que dicen que no están en modo constituyente”. También dijo que hoy solo hay 211 municipios en disputa, los cuales pueden cambiar, “Petro es hábil y debe dar oxígeno, pero si Cepeda no logra levantar votos, el enemigo de Cepeda es el abstencionismo. Cepeda ve al centro como el de Mockus, pero Abelardo lo ve como los jóvenes cercanos a Westcol”. En contraste, dijo que el votante de Fajardo y Oviedo es muy leído y revisa programas de gobierno, “a ese votante con el tema de que Petro no reconozca resultados, le cuesta votar por Cepeda”.