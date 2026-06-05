No hay que tenerle miedo a las reformas: José Manuel Restrepo

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, manifestó que tiene el derecho de usar la camiseta de la Selección cuando se les dé la gana, “lo hacemos con convicción y amor por Colombia. El país tiene que ponerse la camiseta en los momentos desafiantes y estamos en un momento electoral donde muchos se deberán poner la camiseta de la Selección”.

Sobre su posición sobre la posibilidad de realizar contrarreformas en el gobierno, dijo que no hay que tenerle miedo a las reformas, pues resalta que las mayorías están definiendo un camino, “de ninguna manera venimos a menoscabar beneficios sociales construidos, por el contrario, venimos a profundizar en temas sociales. Esta campaña le ha hablado a los más vulnerables, a los que sufren con la salud, educación, vivienda, la extorsión, el hambre; porque las problemáticas se han deteriorado en este gobierno”. Reconoció que hay beneficios laborales en la Reforma Laboral, pero que la campaña de Cepeda dice mentiras, “yo soy el más amigo del salario digno y vital; cuando tomé decisión en 2022 lo hice para que el país tuviera un salario digno. También acompañé la decisión de reducir la jornada laboral, que fue propuesta por el Centro Democrático, pero creo también que en el tema pensional se necesita una mini reforma”, en ese sentido, explicó que esa reforma debería estar enfocada en la decisión libre del usuario, “en el contributivo de debe permitir la libertad de que el trabajador decida dónde quiere tener sus ahorros: en fondos privados o públicos. Es la libertad de cada uno”.

Sobre su rol en el gobierno, explicó que lo que se ha acordado con Abelardo de la Espriella, es que él tendrá una conexión entre política local y actores internacionales, “entonces conectaré la política económica local con las calificadoras de riesgo internacionales y enviaré mensajes de confianza”. Además, dijo que será la representación de la figura presidencial a nivel internacional, “Abelardo no saldrá del país por cuenta de los problemas del país. Seré yo quien lleve la representación internacional”.

En temas económicos, dijo que la economía hoy no permite nuevos impuestos, “Eliminaría el impuesto al patrimonio porque no creo en ese impuesto. De otro lado, pienso en una tarifa diferencial a micronegocios y un mecanismo de atracción con un régimen de incentivo a través de zonas especiales para atraer inversión extranjera”. En materia energética, dijo que debe volver rigor técnico a CREG, avanzar en proyectos en generación, transmisión y solucionar problemas de monopolio en transmisión y trabajar en nueva subasta con nuevos proyectos. “Hay que abrir espacio a nuevas energías y hay que acelerar licencias ambientales, ojalá exprés, y avanzar en consultas a comunidades e intervenir para que lo público tenga rol protagónico en discusión de la consulta”.

Finalmente, dijo que será respetuoso de las libertades, “he sido garante de libertades, de minorías, de negritudes, de indígenas, seremos respetuosos”, aunque por otro lado, dijo que un eventual gobierno no extendería la JEP, “es una decisión para garantizar que no haya impunidad. Somos respetuosos de las víctimas y hay millones de colombianos molestos con la JEP”.