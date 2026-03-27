‘Lorena’, pareja sentimental de alias Iván Mordisco, habría muerto en bombardeo en Vaupés

Colombia

En una operación conjunta de la Fuerza Pública en el departamento del Vaupés, habría muerto alias ‘Lorena’, integrante de las disidencias de las FARC y pareja sentimental de ‘Iván Mordisco’, el hombre más buscados del país.

La ofensiva fue desarrollada de manera coordinada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, contra el Bloque Amazonas de las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’.

El operativo dejó, hasta el momento, seis integrantes de este grupo armado muertos en medio de las confrontaciones.

Las autoridades indicaron que este operativo, hace parte de la estrategia que ordenó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para debilitar las estructuras ilegales que están en el suroriente del país, especialmente en zonas de difícil acceso como el Vaupés.

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