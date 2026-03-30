Becas para el Cambio: LINK de inscripción y requisitos para doctorados o maestrías en el exterior

Universidad de Cambridge e imágenes de referencia de estudiantes. Fotos: Getty Images

El Gobierno Nacional lanzó su nuevo programa ‘Becas para el Cambio’, el cual busca que más colombianos amplíen sus conocimientos académicos realizando maestrías y doctorados en las mejores universidades de Colombia y el mundo.

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“¡Colombia necesita más investigadores! Solo tenemos 25,6 doctores por cada millón de habitantes. Becas para el Cambio impulsa la formación doctoral para cerrar esta brecha histórica”, señalaron.

Desde el viernes 13 de marzo se abrió la convocatoria para que todos los colombianos interesados puedan participar y completar su formación. El plazo máximo de inscripción es hasta las 4:00 de la tarde del lunes 20 de abril de 2026. De esta manera, los resultados se publicarán el 16 de julio del mismo año.

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Según la información suministrada por el Gobierno, los interesados pueden participar para becas en universidades en el Top 500 del Ranking Shanghái 2025 o en las del Top 200 QS para áreas de artes y letras.

Modalidades de las becas que entrega el Gobierno

Maestría nacional: profesionales colombianos que estén desarrollando sus estudios en primer semestre, o admitidos o en proceso de admisión para iniciar estudios a partir del segundo semestre de 2026, en un programa de maestría calificado vigente por el Ministerio de Educación.

profesionales colombianos que estén desarrollando sus estudios en primer semestre, o admitidos o en proceso de admisión para iniciar estudios a partir del segundo semestre de 2026, en un programa de maestría calificado vigente por el Ministerio de Educación. Doctorado nacional: profesionales colombianos que se encuentren desarrollando sus estudios en el primer año, o en primer o segundo semestre, o admitidos para iniciar sus estudios a partir del segundo semestre de 2026 o en proceso de admisión, en un programa de doctorado con registro calificado vigente del Ministerio de Educación.

profesionales colombianos que se encuentren desarrollando sus estudios en el primer año, o en primer o segundo semestre, o admitidos para iniciar sus estudios a partir del segundo semestre de 2026 o en proceso de admisión, en un programa de doctorado con registro calificado vigente del Ministerio de Educación. Doctorado en el exterior: profesionales colombianos que se encuentren desarrollando sus estudios en el primer año, o en primer o segundo semestre, o admitidos para iniciar sus estudios a partir del segundo semestre de 2026, o en proceso de admisión en un programa de doctorado en una universidad en el exterior, clasificadas en las primeras 500 posiciones del Ranking General de Shanghái 2025.

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Top 20 universidades en el exterior para el programa Becas para el Cambio

De acuerdo con el Ranking Shanghái 2025, estas son las 20 mejores universidades del mundo:

Harvard University (Estados Unidos)

Stanford University (Estados Unidos)

Massachusetts Institute of Technology (Estados Unidos)

University of Cambridge (Reino Unido)

University of California, Berkeley (Estados Unidos)

University of Oxford (Reino Unido)

Princeton University (Estados Unidos)

Columbia University (Estados Unidos)

California Institute of Technology (Estados Unidos)

University of Chicago (Estados Unidos)

Yale University (Estados Unidos)

Cornell University (Estados Unidos)

Paris-Saclay University (Francia)

University College London (Reino Unido)

University of Pennsylvania (Estados Unidos)

University of California, Los Angeles (Estados Unidos)

University of Washington (Estados Unidos)

Tsinghua University (China)

Johns Hopkins University (Estados Unidos)

University of California, San Diego (Estados Unidos)

Conozca el ranking completo en el siguiente enlace → https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2025

Top 20 universidades para artes y letras del Ranking QS

University of Oxford (Reino Unido) Harvard University (Estados Unidos) University of Cambridge (Estados Unidos) Stanford University (Estados Unidos) Yale University (Estados Unidos) Columbia University (Estados Unidos) University of California, Berkeley (Estados Unidos) Bloomsbury (Reino Unido) The University of Edinburgh (Escocia) New York University (Estados Unidos) University of California, Los Angeles (Estados Unidos) Princeton University (Estados Unidos) Massachusetts Institute of Technology (Estados Unidos) Toronto University (Estados Unidos) Chicago University (Estados Unidos) The Melbourne University (Australia) National University of Singapore Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia) The University of Hong Kong (China) Universidad Nacional Autónoma de México

Vea el ranking completo en el enlace → https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/arts-humanities

Requisitos para aplicar a las becas

Inscribir, finalizar y radicar la inscripción de la propuesta de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación en el Sistema Integral de Gestión de Proyectos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – SIGP, a través del formulario en línea disponible en el portal del MinCiencias.

Cumplir con lo establecido en el numeral 3. DIRIGIDO A de los presentes términos de referencia.

Adjuntar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras, donde se evidencie que el/la candidato(a) es ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad.

Adjuntar el Anexo 1. Carta de compromiso, conocimiento y aceptación del/la candidato(a) debidamente diligenciada y firmada.

Adjuntar en la plataforma del Sistema Integral de Gestión de Proyectos el Anexo 2. Propuesta de Investigación, Desarrollo Tecnológico y/o Innovación debidamente diligenciada y en formato PDF.

Documentos que debe presentar de acuerdo a la modalidad a la que desea aplicar

Para maestría nacional:

Copia del diploma y/o acta de grado del pregrado, o (ii) certificado donde se indique que ha culminado sus estudios y requisitos necesarios para la obtención del título, teniendo pendiente la ceremonia de grado.

Para doctorado nacional:

Copia del diploma y/o acta de grado del pregrado y la maestría, o certificado donde se indique que ha culminado sus estudios de maestría y requisitos necesarios para la obtención del título, teniendo pendiente la ceremonia de grado.

Para doctorado internacional:

Copia del diploma y/o acta de grado del pregrado y la maestría, o certificado donde se indique que ha culminado sus estudios de maestría y requisitos necesarios para la obtención del título, teniendo pendiente la ceremonia de grado.

Tenga en cuenta que para cualquiera de estas modalidades no se aceptan capturas de pantalla de dichos documentos.

En el siguiente documento encontrará más detalles de la oferta académica y sus requisitos:

LINK para subir los documentos y la hoja de vida