ICETEX ofrece becas del 100% para estudiar inglés en Sudáfrica: Quiénes pueden aplicar y requisitos

El Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) dio a conocer una oportunidad para las personas que estén interesadas en aprender un segundo idioma, en este caso el inglés, de forma presencial en Ciudad del Cabo.

Esto, mediante una alianza estratégica con Bayswater College, institución educativa con más de 70 años de experiencia en el sector de la enseñanza de los idiomas. Dicha organización cuenta con múltiples certificaciones a nivel internacional, entre las que se encuentran:

British Council

Qualiopi (proceso de certificación en Francia)

ALTO (Association of Language Travel Organisations)

Languages Canada

Education South Africa

ELSAC (English Language School of Cyprus)

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¿Quiénes pueden aplicar?

El ICETEX indica, mediante su página web, que el programa está dirigido a egresados colombianos que residan actualmente en el país, de programas de educación superior, tales como: Tecnológicos, técnicos profesionales o profesionales universitarios.

Contar entre 21 y 35 años : Este requisito es obligatorio y se contrastará mediante los documentos aportados por el aspirante.

: Este requisito es obligatorio y se contrastará mediante los documentos aportados por el aspirante. Formación académica culminada : El aspirante deberá haber culminado su programa de educación superior y el título debe estar debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente.

: El aspirante deberá haber culminado su programa de educación superior y el título debe estar debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente. Promedio acumulado de pregrado : Las personas interesadas en aplicar deberán tener un promedio ponderado mínimo de 3.5 sobre 5.0. Adicionalmente, deberá entregar un documento oficial emitido por la institución educativa con firma y membrete, donde se confirme el valor de las notas.

: Las personas interesadas en aplicar deberán tener un promedio ponderado mínimo de 3.5 sobre 5.0. Adicionalmente, deberá entregar un documento oficial emitido por la institución educativa con firma y membrete, donde se confirme el valor de las notas. Experiencia profesional: Las personas aspirantes deberán acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia laboral.

Las personas aspirantes deberán acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia laboral. Situación financiera con el ICETEX: Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

¿Qué incluye la beca?

El ICETEX informa que el aspirante que sea seleccionado contará con una financiación del 100% de la matrícula del programa intensivo en Bayswater College.

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El programa no cubre valores adicionales como estancia en el país africano, tiquetes aéreos, visa, seguro médico internacional, manutención, viáticos y actividades extracurriculares, así como cualquier otro gasto no contemplado en los beneficios descritos en los TyC de la beca.

¿Cuánto tiempo durará el programa y cómo postularse?

Actualmente, las fechas de postulación ya se encuentran abiertas y el aspirante tendrá hasta el viernes 10 de abril para realizar la inscripción mediante la página web del ICETEX.

El programa, en total, tendrá una duración de 6 meses. Iniciando en julio de 2026, terminando en enero de 2027, para un total de 27 semanas; en donde al finalizar, el aspirante podrá obtener múltiples beneficios, entre los que se encuentra un certificado de asistencia, indica la entidad en su página web.

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La persona interesada deberá reunir los documentos solicitados y adjuntarlos en formato PDF, de manera clara y legible, en la página del ICETEX para poder ser tenido en cuenta y participar en el proceso de selección.

“No se aceptará la recepción de documentos en formato físico, ni a través de correo electrónico, ni en ningún punto de atención del ICETEX a nivel nacional”, indica el instituto colombiano.

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