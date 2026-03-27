Cali abre convocatoria para 500 becas internacionales en educación superior

La Alcaldía de Santiago de Cali, en alianza con Grupo Summa Internacional, anunció una convocatoria para entregar 500 becas internacionales parciales dirigidas a ciudadanos que quieran iniciar o continuar estudios superiores.

La iniciativa permitirá acceder a más de 120 programas académicos en áreas como administración, proyectos, derecho y marketing, entre otros, con opciones de pregrado, maestría y doctorado en modalidad virtual.

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De acuerdo con Federico Ospina, presidente del Grupo Summa, el propósito es ampliar las oportunidades de formación para personas que desean avanzar en su carrera profesional, pero que enfrentan dificultades económicas o limitaciones para viajar al exterior.

Las becas contemplan descuentos que pueden llegar hasta el 80 % del valor de la matrícula, dependiendo del programa y el nivel de estudio. En el caso de los pregrados virtuales, los apoyos pueden rondar el 60 %.

Los programas serán ofrecidos por universidades con sede en México, España y Reino Unido, entre ellas la Universidad UNADE, CESUMA, London School of Design and Marketing y la Universidad Norwich, todas con experiencia en educación virtual y programas internacionales.

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Un aspecto clave de esta convocatoria es que las becas se otorgarán por orden de inscripción y formalización de matrícula, por lo que quienes completen primero el proceso tendrán mayor probabilidad de acceder al beneficio.

Desde la administración distrital indicaron que este tipo de alianzas buscan fortalecer la proyección internacional de la ciudad y facilitar que más caleños accedan a educación superior con titulación internacional, sin necesidad de salir del país.

Los interesados pueden consultar los requisitos y realizar su proceso de postulación a través de los portales gruposumma.com.co y calibecas.com.