Transmilenio: ¿De cuánto es la multa por escuchar música sin audífonos en 2026?

Recorrer la capital colombiana en el transporte masivo exige una convivencia armónica entre miles de ciudadanos que comparten un mismo vehículo. No obstante, un descuido común con el volumen de su celular podría traerle serios problemas con las autoridades.

La administración distrital ha recordado que el uso de altavoces para escuchar melodías o ver videos es una infracción que afecta directamente su estabilidad económica. El principio es básico: su entretenimiento no debe invadir el espacio auditivo de los demás.

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¿Cuál es el precio por no usar audífonos en Transmilenio?

Si usted decide ignorar las recomendaciones y prefiere que todo el vagón escuche su contenido multimedia, se expone a una corrección monetaria de $233.456. Esta cifra corresponde legalmente a cuatro jornadas de sueldo básico diario.

La base de esta penalidad se encuentra en el artículo 146 de la normativa nacional de convivencia, la cual tipifica el ruido desmedido como una alteración al sosiego público en áreas compartidas.

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No es una simple sugerencia del sistema de transporte, sino una ley de cumplimiento obligatorio que los uniformados de la Policía Metropolitana están facultados para hacer cumplir mediante comparendos.

¿Existen alternativas para no perder todo ese dinero por una multa?

Recibir un reporte policial no implica necesariamente el desembolso total de la suma si el ciudadano actúa con agilidad. Existen dos rutas de solución que deben gestionarse en un plazo máximo de cinco días hábiles tras la falta.

La primera es acogerse al beneficio de pronto pago , lo que reduce la deuda a la mitad, quedando en un valor cercano a los $116.728.

La segunda opción, ideal para quienes no cuentan con los recursos, es solicitar un taller educativo o labor comunitaria.

Si el funcionario encargado da luz verde, la obligación económica se reemplaza por esta actividad formativa, permitiendo que el infractor aprenda sobre cultura ciudadana sin afectar su bolsillo.

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¿Qué otras normas de ruido rigen y cómo se puede reportar a un infractor?

El reglamento interno para los pasajeros es tajante: todo dispositivo electrónico debe operarse con complementos auditivos personales.

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Esta exigencia no solo se limita a la música, sino que abarca llamadas en altavoz y cualquier tipo de video. Cabe destacar que estas directrices de comportamiento pronto se trasladarán también a las operaciones del Metro de Bogotá y ya están vigentes en el TransMiCable.

Si usted se siente afectado por el ruido de otro usuario, puede informar a los guardias de las paradas, contactar al uniformado de su zona o marcar a la línea de emergencia 123 para pedir apoyo.