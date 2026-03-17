MinCiencias lanzó becas para formación en maestrías y doctorados: ¿cómo aplicar?

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de su programa ‘Becas para El Cambio’, abrió inscripciones para que los profesionales universitarios colombianos puedan iniciar estudios de maestría y doctorado a nivel nacional e internacional.

Según la entidad, esta convocatoria tiene como finalidad fortalecer el capital humano de alto nivel mediante la entrega de apoyos económicos. Esta oferta consta de tres modalidades: modalidad de maestría nacional, doctorado nacional y doctorado internacional.

Los interesados pueden aplicar a esta convocatoria si están desarrollando sus estudios, admitidos o en proceso de admisión de un programa de formación de alto nivel de las modalidades ya mencionadas.

Le puede interesar: SENA abre 400 cursos cortos gratuitos: Listado completo y link oficial de inscripción 2026

Para poder aplicar a esta oferta, se deberá presentar una de las siguientes propuestas de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación.

Bioeconomía y territorio: Potenciar el desarrollo territorial sostenible mediante el conocimiento, conservación y aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Potenciar el desarrollo territorial sostenible mediante el conocimiento, conservación y aprovechamiento y sus servicios ecosistémicos. Derecho humano a la alimentación: Producir y disponer alimentos y agua de manera eficiente, soberana, autónoma y equitativa , por medio de la investigación y la innovación.

Producir y disponer alimentos y agua de manera eficiente, soberana, , por medio de la investigación y la innovación. Transición energética: Garantizar el acceso y uso de energías seguras y sostenibles para todos los colombianos, a través del desarrollo, adopción y adaptación de tecnologías para la transición energética.

Garantizar el acceso y uso de energías seguras y sostenibles para todos los colombianos, a través del para la transición energética. Soberanía sanitaria y Bienestar Social: Garantizar la disponibilidad de conocimiento, tecnologías y servicios innovadores para la salud y el bienestar de toda la población colombiana.

Garantizar la disponibilidad de conocimiento, tecnologías y servicios de toda la población colombiana. Ciencia para la paz: Poner fin a todas las formas de violencia en Colombia y comprender las diversas causas de violencia como base para construir soluciones tecnológicas y sociales que fomenten y fortalezcan la convivencia pacífica en condiciones de equidad

También le puede interesar: Ecopetrol abrió becas para estudiar con todos los gastos pagos: conozca cómo aplicar

¿Cómo inscribirse a la convocatoria ‘Becas para el cambio’ del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación?

Le dejamos el paso a paso para poder aplicar para esta convocatoria ofrecida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ingrese al portal web oficial del MinCiencias www.minciencias.gov.co.

del MinCiencias www.minciencias.gov.co. Ubicar el menú en la parte superior de la página y hacer clic en la opción ‘ SCIENTI Y SIGP ’.

’. Entre a la opción de ‘Registro Entidades’ para realizar el registro como persona natural y completar el pre - registro .

. acceder al módulo de registro con sus credenciales y registrar su información .

. Una vez completado lo anterior, debe seguir al apartado de formulario de proyectos .

. Ingresar a la opción ‘Crear’ para realizar el registro de la propuesta

Puede leer: Mito o verdad: ¿El cocodrilo y el caimán son el mismo animal? Esto revela la ciencia

¿Cuáles son las modalidades que contempla la convocatoria ‘Becas para el cambio’ del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación?

Modalidad de maestría nacional o doctorado nacional: Aquí se tiene en cuenta a los profesionales colombianos que se encuentren llevando a cabo sus estudios en el primer año o primer y segundo semestre. También incluye a los candidatos admitidos para iniciar sus estudios a partir del 2026: 2 en un programa de maestría, o sea el caso, doctorado con registro calificado vigente del Ministerio de Educación Nacional al momento del cierre de la convocatoria, en una institución de educación superior en Colombia, en modalidad presencial o virtual.

Modalidad de doctorado en el exterior: En esta categoría los profesionales colombianos deberán estar llevando a cabo sus estudios en el primer año o primer y segundo semestre.

También incluye a los candidatos admitidos para iniciar sus estudios a partir del 2026: 2 o en proceso de admisión en un programa de doctorado en una universidad en el extranjero, que esté clasificada en las primeras 500 posiciones del Ranking General de Shanghái 2025.

Para las universidades en las áreas específicas de Arte y Diseño, Arquitectura, Artes Escénicas, Comunicación y Estudios de Medios; y Literatura, se aplicará el QS World University Rankings 2025 by Subject en las primeras 200 posiciones, en modalidad presencial.

También puede leer: ¿Cuáles son las fases lunares en marzo de 2026? Fecha luna creciente y más, según calendario lunar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: