ICETEX anuncia extensión de plazos para condonaciones y renovaciones de fondos educativos 2026-1

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) anunció la extensión en los plazos para las etapas de condonaciones y renovaciones excepcionales de fondos para el periodo 2026-1. Esta medida busca brindar nuevas oportunidades a los beneficiarios de diversos fondos, con un enfoque particular en el Fondo de Créditos Educativos Condobales para Comunidades Negras (FECECN).

Según se informó, la Junta Asesora del FECECN aprobó medidas excepcionales que permitirán a los beneficiarios graduados, que habían excedido los plazos originales para solicitar la condonación de su crédito educativo, acceder nuevamente a este beneficio.

Esta medida es significativa para aquellos que, por diversas razones, no pudieron completar el proceso en su momento y ahora tienen una segunda posibilidad para condonar su deuda. Según el ICETEX, además de las condonaciones, las medidas excepcionales también contemplan a aquellos estudiantes que interrumpieron su proceso de formación por más de tres periodos académicos. Estos estudiantes tendrán la oportunidad de reactivar su financiación, permitiéndoles retomar sus estudios de pregrado o posgrado en Colombia.

El Fondo Especial de Créditos de FECECN es un mecanismo que facilita el acceso, la permanencia, la promoción y la graduación de estudiantes de comunidades negras en el sistema de educación superior. Su objetivo principal es garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades. Desde el ICETEX explicaron que este fondo está dirigido a estudiantes pertenecientes a Comunidades Negras, que incluyen a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras, que no cuentan con recursos económicos para acceder a la educación superior.

Las medidas excepcionales para el FECECN se extenderán hasta el 16 de junio de 2026. Los interesados en acceder a estos beneficios podrán encontrar los documentos necesarios para la solicitud en los apartados de condonaciones y renovación, ubicados en las pestañas en la página del ICETEX.

Requisitos condonación excepcional

Situaciones de graduación

Graduados del programa académico y de la Institución de Educación Superior (IES) para los cuales recibieron la adjudicación del crédito condonable.

Graduados de un programa académico y/o IES diferente al aprobado por el Fondo, pero del mismo nivel de formación.

Fecha de graduación: La fecha de graduación debe ser posterior a la fecha de adjudicación del crédito educativo.

Requisitos renovación excepcional

Carta de solicitud de renovación excepcional

Recibo de matrícula del periodo académico para el cual solicita la renovación.

Periodos admitidos: Solo se admitirán renovaciones para el periodo 2025-2 y 2026-1.

Programa y IES: Solo se aceptarán solicitudes de renovación para el mismo programa académico y en la misma Institución de Educación Superior financiadas por el Fondo.

Reactivación de desembolsos: La reactivación de desembolsos se realizará desde el periodo para el cual se solicita la renovación, sin reintegro de periodos anteriores cancelados por el beneficiario.

Validación de ICETEX: ICETEX realizará una validación con la IES para confirmar la continuidad académica o la viabilidad de reintegro del estudiante. Sin esta confirmación, la solicitud no será aprobada.

Renovación de fondos para seguir con apoyo condonable en 2026-1

Además de las extensiones para el Fondo de Comunidades Negras, el ICETEX anunció otras renovaciones de fondos para el 2026-1. El Fondo para la Población Víctima tendrá plazo hasta el 30 de mayo de 2026.

Por su parte, el Fondo Álvaro Ulcué Chocué, destinado a pueblos indígenas, extenderá su plazo hasta el 26 de junio de 2026 . Finalmente, el Fondo de Comunicades Negras, en su categoría general, tendrá como límite el 30 de junio de 2026.

Estas extensiones del ICETEX demuestran el compromiso con la educación superior inclusiva y el apoyo a poblaciones vulnerables, brindando flexibilidad y nuevas oportunidades para que los colombianos puedan culminar sus estudios.