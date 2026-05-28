Fecha y hora para elegir al próximo presidente: ¿Cuándo se conocen los resultados oficiales?

El próximo domingo 31 de mayo Colombia vivirá la primera jornada electoral por la presidencia del país. Son un total de 11 candidatos por los que los ciudadanos podrán votar: Iván Cepeda, Claudia López, Santiago Botero, Abelardo de la Espriella, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins, Roy Barreras, Gustavo Matamoros, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, según el orden de ubicación en el tarjetón.

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Fecha y hora para elegir al próximo presidente:

La jornada se realizará el domingo 31 de mayo, en un horario entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en el que los ciudadanos podrán acudir a sus respectivos puestos de votación para ejercer su derecho al voto.

Esta será la primera vuelta electoral, la segunda está programada para el domingo 21 de junio. En esa jornada se votará únicamente por los dos candidatos que recibieron mayor votación en la jornada de este 31 de mayo.

¿Cómo se hace el conteo de los votos?

Una vez cierran las urnas a las 4:00 p.m. comienza el trabajo de los jurados de votación, quienes son los encargados de hacer el respectivo conteo de los votos, lo que terminará en los boletines que emite la Registraduría.

Preconteo rápido: Inmediatamente tras el cierre de las mesas, la Registraduría Nacional comenzará a emitir boletines informativos con el avance del conteo de votos.

Inmediatamente tras el cierre de las mesas, la Registraduría Nacional comenzará a emitir boletines informativos con el avance del conteo de votos. Votación en el exterior: Aunque las votaciones para los colombianos fuera del país comienzan días antes, ningún resultado parcial se divulga ni es válido hasta que finalice la jornada general el domingo 31 de mayo.

Aunque las votaciones para los colombianos fuera del país comienzan días antes, ningún resultado parcial se divulga ni es válido hasta que finalice la jornada general el domingo 31 de mayo. Resultados oficiales definitivos: Los datos entregados el mismo día de la elección son informativos. El escrutinio oficial, que tiene valor legal y es realizado por las comisiones escrutadoras (jueces, notarios y registradores) y se lleva a cabo en los días posteriores a la votación.

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En entrevista en el programa Dos Puntos con Vanessa de La Torre de Caracol Radio, habló el Registrador, Hernán Penagos, quien aseguró que los resultados de esta primera vuelta electoral se conocerán con poco tiempo de diferencia al cierre de las urnas: “nosotros calculamos que, pasados dos horas, dos horas y media después de cerrada la votación, ya hay datos muy concluyentes de cuáles son los resultados de las elecciones en Colombia. Obviamente, los datos que difunde la Registraduría dependen del tiempo que se tarden los jurados de votación en contar los votos y en diligenciar las actas.

Nosotros no difundimos ninguna información que nos llegue de los jurados que son los principales protagonistas del proceso. Pero calculamos que en dos horas y media tenemos ya datos muy concluyentes para que ustedes se puedan informar”.

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