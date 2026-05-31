A qué hora cierran las urnas hoy 31 de mayo en Colombia: Hora exacta, según Registraduría

Este domingo 31 de mayo, Colombia vive su primera jornada de elecciones presidenciales donde los ciudadanos podrán elegir quién será el próximo presidente, entre 11 candidatos.

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De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 41.421.973 colombianos están habilitados para votar en 13.746 puestos de votación. Del total, cerca de 1,25 millones lo harán desde el exterior.

¿Dónde votar en las elecciones presidenciales del 2026?

La Registraduría Nacional recuerda que los ciudadanos deben acudir al puesto de votación que aparece inscrito en el censo electoral. Para consultarlo, las personas pueden ingresar al portal web oficial, donde se puede conocer el lugar exacto y el número de mesa asignada. Solo basta con digitar su número de cédula de ciudadanía.

Paso a paso:

Para saber cuál es su puesto de votación este 31 de mayo debe seguir los siguientes pasos:

Entre al sitio web oficial de la Registraduría: https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion

Diríjase a la sección: Consulte aquí su lugar de votación.

En el campo señalado, digite su número de cédula.

Verifique el código de seguridad.

Haga clic en consultar.

¿A qué hora inicia la jornada de votación?

Puede acudir a su puesto de votación asignado desde las 8:00 a.m. allí podrá dirigirse a la mesa de votación que le fue indicado y podrá ejercer su derecho al voto.

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¿A qué hora cierran las urnas?

Este domingo 31 de mayo, la jornada electoral que inicia desde las 8:00 am, ira hasta las 4:00 p.m. La recomendación que hacen las autoridades es para que se agende con tiempo y pueda asistir sin prisa.

¿Hay ley seca en Colombia para las elecciones del 31 de mayo?

La ley seca estará vigente desde las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 p. m. del lunes 1 de junio. Los alcaldes y gobernadores tendrán la facultad de extender los horarios de la prohibición de la venta de alcohol si lo consideran necesario.

Horario para los jurados de votación

Los jurados de votación deberán presentarse a las 7:00 a. m. en el puesto de votación asignado.

Se podrán retirar del puesto de votación cuando terminen el escrutinio de la mesa y hayan entregado al delegado de puesto de la Registraduría Nacional el sobre de claveros con los votos y todos los formularios electorales debidamente diligenciados y hayan recibido el formulario E-17 y E-18.

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