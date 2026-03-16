¿Quiere estudiar en Reino Unido? ICETEX ofrece becas para maestrías en Manchester: LINK inscripción

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) compartió en sus redes sociales y portal web la oportunidad que ofrece Reino Unido para que colombianos puedan realizar su maestría de manera presencial en la University of Salford en Manchester.
Según explica el ICETEX, se trata de 10 becas que dan un descuento de 5.000 libras esterlinas sobre el valor de la matrícula. Además, se entrega un que cubre el 100% de ese gasto.
Esta convocatoria educativa, que es para diferentes áreas de estudio y que dura un año, inicia en septiembre de 2026 e irá hasta el mismo mes del 2027.
Cabe resaltar que la inscripción se cerrará a las 5:00 de la tarde del 8 de mayo de 2026.
“La oportunidad de cursar programas de maestría en la University of Salford (Reino Unido), reconocida por su excelencia académica, su enfoque en la innovación y su estrecha vinculación con el sector productivo, brindando descuentos en el valor de la matrícula”, informan.
Asimismo, se debe tener en cuenta que esta convocatoria esta diseñada para personas mayores de 21 y menores de 65 años.
Todos los colombianos interesados en postularse para estas becas en Reino Unido deberán hacerlo a través de este LINK → https://internacionalizacion.icetex.gov.co/login/auth/login
Allí deberá crear una cuenta e iniciar sesión con el correo y la contraseña suministradas.
Documentos y requisitos para las becas en Reino Unido
- Cartón de profesional: Copia del título profesional avalado por una autoridad competente. En caso de tener estudios en el exterior, deben estar acompañados de la correspondiente traducción oficial a español.
- Certificado de notas del pregrado: este debe incluir el promedio acumulado ponderado de la carrera, además de un mínimo de 3.7 sobre 5.0. También debe estar firmado y sellado por la institución educativa.
- Copia de la cédula de ciudadanía: debe ir en ambas caras y en formato legible.
- Contar con pasaporte vigente durante la duración de la maestría.
- Adelantar por cuenta propia los trámites para el visado de ingreso a Reino Unido.
- Carta de admisión: la persona debe obtener la admisión definitiva o en trámite avanzado de University of Salford. Todos los detalles haciendo CLIC AQUÍ.
- Experiencia laboral relacionada: este documento debe ser emitido en las entidades donde la persona hay trabajado profesionalmente. En ella se deben detallar las funciones que hace o hacía, además del periodo (con fechas) del tiempo laborado.
- Certificado de conocimiento del inglés: el interesado debe acreditar un nivel de inglés mínimos B2. Aplica para pruebas de IELTS Academic, PTE Academic y TOEFL IBT.
¿Cuáles son los programas habilitados para las becas?
ARTE, DISEÑO Y TECNOLOGÍA CREATIVA
- MA Animation
- MA Contemporary Fine Art
- MA Creative Technology*
- MA Fashion Design
- MSc Games and Extended Reality
- MA Visual Communication*
- MA Socially Engaged Arts Practice*
- MA Socially Engaged Photography
CINE, RADIODIFUSIÓN Y MEDIOS CREATIVOS
- MA Digital Video Production and Marketing
- MA Editing for TV, Film and Digital Media*
- MA Documentary Production for TV, Film and Digital Media
- MA Drama Production for TV, Film and Digital Media
- MA Production Management for TV, Film and Digital Media*
- MA Wildlife Documentary Production
MÚSICA, ESPECTÁCULOS Y DANZA
- MA Dance and Professional Practices*
- MA Dance: Performance and Professional Practices
- MA Music
- MA Screen Acting
ACÚSTICA Y AUDIO
- MSc Acoustics
- MSc Audio Production
SALUD
- MSc Leadership and Management in Healthcare Practice
- MSc Public Health
- MSc Diabetes Care
- MSc Physiotherapy
FINANZAS Y TECNOLOGÍA FINANCIERA
- MSc Financial Technology (FinTech)*
- MSc Accounting and Finance*
- ARCHITECTURE
- MArch Master of Architecture
ENTORNO CONSTRUIDO
- MSc BIM and Digital Built Environments
- MSc Building Surveying
- MSc Construction Management
- MSc Project Management in Construction*
- MSc Quantity Surveying
- MSc Real Estate and Property Management
- MSc Sustainable Buildings
- MSc Town and Country Planning
NEGOCIOS
- MSc Managing AI in Business*
- MSc Digital Marketing*
- MSc Entrepreneurship and Innovation*
- MSc Human Resource Management*
- MA Fashion Business and Marketing
- MSc International Business*
- MSc Management
- MSc Managing Innovation and Information Technology*
- MSc Operations Management and Business Analytics*
- MSc Procurement, Logistics and Supply Chain Management*
- MSc Project Management*
CIENCIA DE DATOS, COMPUTACIÓN E IA
- MSc Artificial Intelligence
- MSc Cyber Security, Threat Intelligence and Forensics
- MSc Data Science
- MSc Internet of Things with Data Science
- MSc Robotics and Automation
- MSc Software Engineering
MEDIO AMBIENTE Y CIENCIAS DE LA VIDA
- MSc Biomedical Science
- MSc Biotechnology
- MSc Drug Design and Discovery
- MSc Environment Assessment and Management
- MSc Health and Global Environment
- MSc Safety, Health and Environment
- MSc Sustainability
- MSc Wildlife Conservation
PERIODISMO Y RELACIONES PÚBLICAS
- MA International Journalism for Digital Media*
- MA Journalism: News/Broadcast/Sport*
- MA Public Relations and Digital Communications*
INGENIERÍA Y AVIACIÓN
- MSc Advanced Mechanical Engineering
- MSc Aerospace Engineering
- MSc Microsystems and Nanoengineering
- MSc Structural Engineering
- MSc Sustainable Air Transport
INGLÉS Y ESCRITURA CREATIVA
- MA Creative Writing: Innovation and Experiment
- MA Literature and Culture
INTELIGENCIA Y SEGURIDAD
- MA Intelligence and Security Studies
- MA International Relations and Global Challenges
- MA Terrorism and Security*
PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES
- MSc Advanced Counselling and Psychotherapy Studies*
- MSc Applied Psychology (Addiction)
- MSc Applied Psychology (Therapies)
- MSc Clinical Exercise Physiology*
- MSc Forensic Psychology
- SPORT
- MSc Sport Injury Rehabilitation
- MSc Performance Analysis in Sport
