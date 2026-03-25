Icetex ofrece beca que cubre 60% de matrícula para estudiar en Suecia: así puede aplicar

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) abrió una nueva convocatoria de becas internacionales, en esta ocasión dirigida a profesionales colombianos que quieran llevar a cabo sus estudios de maestría.

A través de esta financiación académica los beneficiarios podrán realizar sus estudios en la Universidad Jönköping, en Suecia.

Esta oferta académica consiste en una beca que cubre el 60% del costo total de la matrícula, donde podrá cursar uno de los programas de maestría dictados en inglés en esta universidad escandinava, en diferentes disciplinas como ciencias de datos, ingeniería, inteligencia artificial, ciberseguridad, arquitectura, desarrollo de producto, sostenibilidad y comunicación, entre otras más.

Según la entidad, estos programas tendrán una duración de entre uno y dos años, que serán efectuados de manera presencial en la ciudad Jönköping, teniendo como inicio agosto de 2026 y concluyendo entre junio de 2027 y 2028, esto dependiendo del plan de estudios previamente seleccionado.

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¿Hasta cuándo puedo aplicar a las becas de las maestrías de estudios en Suecia del ICETEX?

Todos los interesados deben tener en cuenta que esta convocatoria estará abierta hasta las 5:00 de la tarde del próximo 10 de abril del 2026 y debe realizarse única y exclusivamente en la plataforma oficial del ICETEX.

“La Comisión Nacional de Becas realizará el proceso de preselección y la decisión final sobre la persona beneficiaria será tomada por la Universidad de Jönköping”, mencionó la entidad.

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¿Qué requisitos debo tener para poder aplicar a la beca de estudio de maestría en Suecia que ofrece el ICETEX?

Según el ICETEX, todos los interesados en postularse deben cumplir con los siguientes requisitos para poder aplicar a esta oferta académica.

Los aspirantes deben ser profesionales colombianos .

. Tener entre 21 y 45 años de edad.

años de edad. Contar con admisión definitiva a uno de los programas de la universidad Jönköping .

. El postulante debe tener un promedio mínimo en sus pregrados de 3.7 sobre 5.0 .

. Debe tener mínimo un nivel B2 en inglés, el cual deberá demostrar mediante pruebas internacionales que sean reconocidas.

La institución hace énfasis en que esta beca cubre el 60% del valor de la matrícula y colegiatura y a su vez el 100% del seguro médico que es ofrecido por la universidad, mientras que los gastos adicionales como los tiquetes de los vuelos, alojamiento, manutención y trámites migratorios corren por cuenta del aspirante seleccionado.

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¿Cómo aplicar a las becas de las maestrías de estudios en Suecia del ICETEX?

Le dejamos el paso a paso para poder aplicar para esta convocatoria académica ofrecida por el ICETEX y la Universidad Jönköping de Suecia.

Ingrese al portal web oficial del ICETEX www.icetex.gov.co

Seleccione en la parte superior la sección ‘ Becas ’ para después seleccionar la opción ‘ Becas para estudios en el exterior ’.

’ para después seleccionar la opción ‘ ’. Acceda en el apartado de ‘ becas vigentes ’.

’. Elija la oferta ‘Beca del 60 % para maestría presenciales en diferentes áreas en la Universidad de Jönköping (Suecia) 2026-2028’

‘Beca del 60 % para maestría presenciales en diferentes áreas en la Universidad de Jönköping (Suecia) 2026-2028’ Finalmente, en la parte inferior podrá postularse y seguir los pasos que le indica la entidad.

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