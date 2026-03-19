Becas de hasta 80% para colombianos en el exterior: hay opciones presenciales, híbridas y virtuales

Becas en el exterior del Icetex y la Cancillería. Fotos: Getty Images/ICETEX/ Cancillería

La Cancillería anunció, de la mano del Icetex, una convocatoria de becas y programas de formación internacional dirigidas a estudiantes y profesionales colombianos.

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Según lo mencionado por la misma entidad, entre las becas disponibles las que más destacan son las de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para programas de maestría y doctorado.

Entre las oportunidades disponibles, hay programas con opciones presenciales, virtuales y semipresenciales en distintas áreas del conocimiento.

Becas para colombianos en el exterior

Organización de los Estados Americanos: Doctorados y maestrías: Convocatoria abierta hasta el próximo 30 de marzo.

Se cubrirá hasta $10.000 USD (Diez mil dólares) para programas de maestría y doctorado por año académico, como complemento a los gastos del beneficiario.

Además, contará con beneficios adicionales: Matrícula de estudios, seguro de salud, subsistencia mensual, pasaje aéreo y materiales de estudio (libros).

(Más detalles aquí )

Si quiere inscribirse, ingrese aquí: https://web.icetex.gov.co/es/-/programas-becas-academicas-maestrias-doctorados-oea-2026

Universidad Europea (España): Maestrías virtuales con plazo para inscripción hasta el 13 de marzo de 2026.

Hay 20 cupos para becas del 60% de financiación y 5 cupos para becas del 80%.

La persona aspirante debe ser mayor de 21 años y menor de 65 años en el momento del cierre de la convocatoria.

Las personas aspirantes deben contar con el título profesional o equivalente, debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente.

Las personas aspirantes deben tener un promedio mínimo de notas de 3.5/5.0 de pregrado, de acuerdo con los parámetros de calificación establecidos en cada institución de educación superior de Colombia o su equivalente.

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(Más detalles aquí )

Si quiere inscribirse, ingrese aquí: https://web.icetex.gov.co/es/-/becas-del-60-para-maestrias-virtuales-en-diferentes-areas-en-la-universidad-europea-espana

https://web.icetex.gov.co/es/-/2026-becas-del-80-maestrias-virtuales-diferentes-areas-universidad-europea

Programa de Fortalecimiento del Inglés ICETEX – Rosetta Stone: Convocatoria para mejorar el nivel de inglés hasta el 15 de marzo de 2026, o hasta completar los cupos (1150 disponibles).

Se cubre el 100% del curso virtual. Se emiten las certificaciones de realización y finalización del curso ofrecido, siempre que se haya cumplido con los criterios de aprobación del curso, incluida la dedicación mínima para el logro de los objetivos de formación.

Es importante señalar que el estudiante debe garantizar la disponibilidad de computador o celular con conexión a internet de buena calidad para poder desarrollar las actividades semanales formativas.

(Más detalles aquí )

Si quiere inscribirse, ingrese aquí:

https://web.icetex.gov.co/es/-/fortalecimiento-virtual-ingles-icetex-rosetta-stone-convocatoria2

Jönköping University (Suecia); CESTE Escuela Internacional de Negocios; ENAE Business School (España) y la University of Salford (Reino Unido): Becas y descuentos para programas de maestría con fechas de cierre entre abril y mayo de 2026.

60 % para (1) única beca total, aplicable a uno solo de los programas de maestría listados, según decisión final de Jönköping University. Adicionalmente, 100 % de Cubrimiento en el Seguro Médico ofrecido por Jönköping University.

Si quiere inscribirse, ingrese aquí:

https://web.icetex.gov.co/es/-/beca-del-60-maestria-universidad-de-jonkoping-suecia-2026-2028

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4 becas del 80 % del valor de la matrícula en la ENAE Business School para los siguientes programas dirección de Agronegocios. Gestión de Riesgos en las Organizaciones. International Trade (Programa impartido en inglés) y Logística y Dirección de Operaciones.

Si quiere inscribirse, ingrese aquí:

https://web.icetex.gov.co/es/-/becas-del-80-para-maestrias-presenciales-en-diferentes-areas-enae-business-school-marzo-2026