ICETEX ofrece becas a colombianos para maestría en el exterior presencial o virtual: ¿Cómo postular?

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ofrece diferentes becas para estudiar en el exterior; esto es posible gracias a la cooperación internacional de diferentes gobiernos extranjeros y organismos aliados de la entidad.

Las becas están dirigidas a profesionales colombianos que quieran realizar estudios de maestrías, doctorados, cursos cortos o investigaciones. Disponibles en la modalidad virtual y presencial.

Puede leer: Se aproxima pago de intereses de cesantías para maestros en marzo: detalles clave que debe saber

Estas convocatorias pueden cubrir parcialmente o el total de los gastos de las matrículas, y a veces costos de manutención, esto con el objetivo de fortalecer la internacionalización de la educación.

Si está interesado en alguna de estas ofertas de formación, aquí le contamos cuáles son las becas que están en vigencia y cómo aplicar.

Le puede interesar: Bogotá abrirá convocatoria laboral para 780 Gestores del Orden: Ya publicaron los requisitos

¿Cuáles son las becas vigentes que tiene el ICETEX para estudiar en el extranjero?

Estas son las becas que actualmente el ICETEX tiene disponibles para poder realizar estudios en el extranjero, en diferentes modalidades y costos.

Becas del 50 % para maestrías presenciales en la Universidad de Zaragoza

Becas del 80 % para maestrías presenciales en diferentes áreas ENAE Business School (España)

Becas del 50 % para maestrías presenciales, semipresenciales y virtuales en diferentes áreas ENAE Business School (España)

Programa de becas académicas para maestrías y doctorados presenciales o virtuales en diferentes áreas ofrecidas por la Organización de Estados Americanos OEA 2026

Becas del 50 % para maestrías presenciales, semipresenciales y virtuales en diferentes áreas CESTE Escuela Internacional de Negocios (España)

Becas del 80 % para maestrías virtuales en diferentes áreas en la Universidad Europea (España)

Becas del 60 % para maestrías virtuales en diferentes áreas en la Universidad Europea (España)

Descuentos en Matrículas para Maestrías en la University of Salford

Beca del 60 % para maestría presenciales en diferentes áreas en la Universidad de Jönköping (Suecia) 2026-2028

También le puede interesar: Bogotá anuncia 2.221 vacantes de empleo hasta el 14 de marzo: ¿cómo aplicar? Le explicamos

¿Cómo aplicar a las becas de estudios del ICETEX?

Le dejamos el paso a paso para poder aplicar a las diferentes convocatorias académicas que ofrece ofrece el ICETEX.

Ingrese al portal web oficial del ICETEX www.icetex.gov.co

Seleccione en la parte superior la sección ‘ Becas ’ para después seleccionar la opción ‘ Becas para estudios en el exterior ’.

’ para después seleccionar la opción ‘ ’. Acceda en el apartado de ‘ becas vigentes ’.

’. Elija la oferta que sea de su interés.

que sea de su interés. Finalmente, en la parte inferior podrá postularse y seguir los pasos que le indica la entidad.

“Estas convocatorias reflejan nuestro compromiso con la internacionalización de la educación superior y con la ampliación de oportunidades para que más profesionales colombianos accedan a formación de alta calidad, en modalidades flexibles y con importantes apoyos financieros que impactan positivamente su proyecto de vida y el desarrollo del país”, expresó el director del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.

También puede leer: Más de 500 vacantes del SENA en Barranquilla: así puede postular su hoja de vida paso a paso

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: