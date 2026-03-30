A Medellín la están visitando más por el fenómeno del “set-jetting”. ¿De qué se trata?

Turistas en las escaleras eléctricas de la Comuna 13. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Según el Greater Medellin Convention & Visitors Bureau, entidad sin ánimo de lucro que promociona a Medellín y Antioquia en el mercado nacional e internacional como destinos turísticos vacacionales y sedes de la industria de reuniones y eventos, las características de los visitantes de Medellín están cambiando debido a las plataformas digitales.

Las motivaciones de viaje para los turistas que están llegando a esta parte del país son diversas y se requiere entenderlas para garantizar el crecimiento de la industria, la cual ha transitado de la simple oferta de destinos a la creación de grandes ecosistemas de experiencias.

¿De qué depende la llegada de nuevos visitantes?

Para esta organización, esas elecciones de quienes visitan esta ciudad y departamento dependen de la psicología del consumo mucho más consciente, tecnológica y emocional.

El Bureau indicó que de acuerdo al reporte “Traveler Behavior” de Expedia Group, “existen patrones claros que están redefiniendo cómo las ciudades, y específicamente Medellín, deben proyectar su oferta internacional”.

Llama la atención el set-jetting

Esta tendencia se refiere a las personas que buscan, reservan y posteriormente visitan lugares luego de haberlos visto en una película o en una serie de televisión.

De acuerdo con el estudio, el 53 por ciento de los viajeros afirma que ha buscado o reservado un viaje a un destino después de verlo en las pantallas y, según el Bureau, este dato es vital para Medellín, una ciudad que ha sabido transformar su narrativa a través de producciones audiovisuales y la cultura de la música y el arte.

Visita a sets de vida real

Un alto porcentaje de las personas que hoy visitan esta zona del país llegan para habitar esos escenarios que han consumido en las diferentes plataformas de difusión de series y películas, lo cual representa una oportunidad de promoción estratégica.

De esta manera se ha potenciado el turismo en locaciones icónicas de la ciudad y el departamento, como las escaleras de la Comuna 13 o los paisajes del Oriente antioqueño.

Importancia de la gastronomía y el bienestar

En este estudio también se destaca que el 48 por ciento de los viajeros prioriza la gastronomía local como un factor determinante para elegir su próximo destino, a lo cual ha respondido muy bien la capital antioqueña, ofreciendo un turismo gastronómico de origen.

Además, el 44 por ciento de los turistas busca experiencias de bienestar y relajación, a lo cual le ha favorecido la proximidad de la ciudad con reservas naturales.

Destinos alternativos

Muestra también la valoración que destaca el Bureau sobre el auge de los destinos secundarios, los cuales ofrecen una experiencia muy similar a los lugares tradicionales con menor masificación y mayor autenticidad.

Hoy Medellín se posiciona como ese destino alternativo a las grandes capitales globales, en donde se destaca el trato humano y la calidez de los anfitriones.

También, la tendencia favorece directamente la descentralización del turismo hacia municipios cercanos como Guatapé, Jardín o Santa Fe de Antioquia, diversificando la derrama económica en todo el territorio.

Vale la pena recordar que el Bureau es una entidad que busca la oficina de convenciones y visitantes de Medellín y Antioquia, la cual muestra estos destinos como lugares confiables, serios y competitivos ante el mundo.