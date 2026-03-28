Antioquia impulsa rutas de fe y turismo para Semana Santa 2026

Santa Fe de Antioquia será la sede del primer Festival del Pensamiento de Prisa Media. | Foto: Getty Images / anamejia18

Medellín, Antioquia

Antioquia alista una amplia programación religiosa, cultural y turística para la Semana Santa de 2026, con actividades en más de 15 municipios del departamento. La estrategia “Semana Santa Antioquia 2026: Rutas de fe y peregrinación” busca promover el turismo espiritual y fortalecer la economía local en las distintas subregiones.

La agenda incluye conciertos de música sacra, exposiciones de arte religioso, festivales gastronómicos y actividades culturales, que acompañarán las tradicionales celebraciones litúrgicas en diferentes municipios.

Programación en las subregiones

En el Área Metropolitana, Girardota realizará la II Exposición de Arte Sacro en la Casa Campanario, mientras que Caldas será sede del Primer Festival de Música Sacra y Arte Religioso en la Catedral Nuestra Señora de las Mercedes. En La Estrella se programó un concierto de música sacra con la Banda Sinfónica municipal y el Coro Polifónico Lyra Voices en la basílica menor.

En el Norte, Carolina del Príncipe tendrá un festival gastronómico durante el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. San Pedro de los Milagros ofrecerá la exposición fotográfica “Redención”, del maestro Antonio Betancuour, y un concierto de gala de su banda sinfónica en la basílica menor del Señor de los Milagros.

En el Occidente, Frontino contará con recitales de piano y conciertos religiosos; San Jerónimo celebrará la tradicional Serenata al Santo Sepulcro; y Santa Fe de Antioquia tendrá exposiciones, conciertos y muestras artesanales entre el 28 de marzo y el 5 de abril.

El Oriente antioqueño tendrá como epicentro a Marinilla con su tradicional Festival de Música Religiosa, además de exposiciones artísticas. Rionegro realizará el festival “Música que eleva el espíritu”, mientras que municipios como El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral y Cocorná también tendrán actividades culturales.

En el Suroeste, Hispania desarrollará su primer festival de teatro, Támesis realizará un concierto al Señor Caído y municipios como Jericó y Jardín tendrán conciertos sinfónicos y de música sacra durante toda la semana.

Por su parte, en Urabá, Apartadó, Turbo y Chigorodó realizarán festivales del dulce y la gastronomía, mientras que Arboletes será sede del Festival Cultura y Tradición del Caribe antioqueño en su playa principal.

Proyección turística

Para esta temporada se estima la movilización de cerca de 249 mil pasajeros en terminales de transporte y la circulación de más de 17.900 vehículos, lo que representaría un crecimiento superior al 8 % frente a 2025.

Asimismo, se proyecta la llegada de alrededor de 30 mil visitantes internacionales, una ocupación hotelera superior al 70 % y un aumento en el turismo por carretera, lo que impulsará el comercio y la economía local.

La estrategia de rutas de fe y peregrinación busca que las celebraciones religiosas se conviertan también en una oportunidad para promover el turismo sostenible y la preservación del patrimonio cultural en las distintas regiones del departamento.