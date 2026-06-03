Tras extensas filas, Alcaldía de Medellín pide reubicar el puesto de votación de San Diego

Congestión en el puesto de votación del Centro Comercial San Diego en Medellín. Foto: Redes sociales.

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil reubicar el puesto de votación del Centro Comercial San Diego para la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, tras múltiples quejas e inconvenientes.

La petición fue dirigida al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, luego de las inconformidades registrados durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo, cuando las mesas de votación fueron instaladas en el piso 11 del centro comercial, en lugar del primer piso donde tradicionalmente había funcionado en anteriores procesos electorales generando congestiones y extensas filas para acceder al lugar a votar.

Según expuso el mandatario distrital, la ubicación del puesto ocasionó dificultades logísticas debido a la alta afluencia de votantes y a la capacidad limitada de los ascensores, situación que afectó especialmente a adultos mayores, personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas y otros ciudadanos que requerían condiciones adecuadas de accesibilidad.

Solicitud de reubicación del puesto de votación

El alcalde Federico Gutiérrez pidió que el puesto sea trasladado nuevamente al primer piso del Centro Comercial San Diego o que se habilite un espacio alternativo que garantice un acceso más ágil y seguro para los electores.

“Desde la Alcaldía de Medellín reiteramos toda nuestra disposición para apoyar, acompañar y articular las acciones que sean necesarias para que la jornada electoral transcurra de la mejor manera posible y para que ningún ciudadano encuentre barreras a la hora de ejercer su derecho al voto. Cuidar la democracia también implica garantizar que las personas puedan participar en ella de manera digna, segura y sin dificultades evitables”, señala el documento.

El mandatario local insistió en su disposición para trabajar de manera articulada con la Registraduría y demás autoridades electorales en la implementación de las medidas necesarias para garantizar una jornada electoral eficiente y accesible.