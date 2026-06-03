En el centro de Medellín hay feria educativa este tres y cuatro de junio

Centro de Medellín, Antioquia, en una madrugada / Mujer graduándose de la universidad (Getty Images)

Medellín

Entre este miércoles tres y jueves cuatro de junio se adelantará la feria Centro Educa en Medellín, donde hay encuentros de instituciones académicas con ofertas de formación y orientación académica en el centro de la capital antioqueña.

¿Dónde es esta feria?

El evento organizado por la Corporación Cívica del Centro de Medellín, Corpocentro, se realiza en el Camino Real y en él estarán instituciones educativas y entidades de financiación de estudios.

Cuarta versión de este certamen

Esta versión de Centro Educa tendrá como protagonistas a la educación, la orientación vocacional y las oportunidades de financiación de estudios, cuyo ingreso es libre y gratuito.

Son más de 15 entidades de enseñanza que tienen presencia en la zona céntrica de Medellín las que estarán presentes en este encuentro, presentando su información académica.

¿Qué tipo de formación hay en el centro de Medellín?

Las diferentes instituciones presentan opciones de educación técnica, tecnológica, profesional, educación continua y otras alternativas de capacitación, además de participar en actividades de orientación vocacional.

¿Qué dicen desde Corpocentro?

Para los organizadores de esta feria, desde la Corporación Cívica del Centro de Medellín, Corpocentro, “En esta cuarta edición Centro Educa se consolida como un escenario que promueve la educación en el corazón de Medellín, fortaleciendo la articulación entre las instituciones educativas y la comunidad, y contribuyendo a dinamizar el centro de la ciudad como espacio de oportunidades y conocimiento”.

Centro Educa, además de presentar los diferentes programas de las entidades académicas, también sirve como un espacio de orientación vocacional para aquellas personas que lo requieren.

Entidades participantes

Las instituciones educativas que estarán presentes en esta feria serán Uniremington, Fundación Universitaria Católica del Norte, Universidad CES, U de Colombia, Unaula, Edesa, Escolme, Indecap, Ciandco, Cencala, Escuela de Belleza Mariela, Inexsu, Cemped, Smart Academia de Idiomas y Sapiencia como agencia de la Alcaldía de Medellín para la formación possecundaria.

Evento con apoyo de la Alcaldía

La Alcaldía de Medellín, por medio de la Gerencia del Centro y la estrategia CoolTurizate, apoya esta iniciativa.