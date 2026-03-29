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29 mar 2026 Actualizado 18:08

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Medellín

Metroparques ofrecerá descuentos de hasta 40 % en Semana Santa en Medellín

Beneficio aplicará en Parque Norte y Aeroparque Juan Pablo II para hogares de estratos 1 a 4.

Niños y niñas ingresarán gratis al Parque Norte y Juan Pablo II por el Mes de la Niñez. Foto: Alcaldía de Medellín.

Niños y niñas ingresarán gratis al Parque Norte y Juan Pablo II por el Mes de la Niñez. Foto: Alcaldía de Medellín.

Niños y niñas ingresarán gratis al Parque Norte y Juan Pablo II por el Mes de la Niñez. Foto: Alcaldía de Medellín.

Sebastián

Medellín

Medellín, Antioquia

Metroparques anunció descuentos de hasta el 40 % para el ingreso al Parque Norte y al Aeroparque Juan Pablo II durante la temporada de Semana Santa en Medellín, una medida orientada a facilitar el acceso a actividades recreativas para las familias del Área Metropolitana.

Según informó la entidad, durante abril los habitantes de estratos 1, 2, 3 y 4 que presenten su factura física de servicios públicos podrán acceder al beneficio de martes a viernes, con un máximo de siete personas por factura.

Con este descuento, el ingreso al Parque Norte tendrá un costo de $25.000 por persona, mientras que en el Aeroparque Juan Pablo II será de $12.000, valores que corresponden a tarifas con reducción frente al precio habitual.

Horarios durante Semana Santa

Metroparques indicó que ambos escenarios funcionarán en sus horarios habituales durante la temporada, con cierre únicamente el Jueves y Viernes Santo.

El Aeroparque Juan Pablo II abrirá de lunes a miércoles entre 9:30 a. m. y 4:30 p. m., y los fines de semana entre 9:30 a. m. y 5:00 p. m.. Por su parte, el Parque Norte operará lunes, martes y miércoles de 11:00 a. m. a 5:00 p. m., los sábados de 10:00 a. m. a 5:30 p. m. y los domingos de 11:00 a. m. a 5:30 p. m.

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