Metroparques ofrecerá descuentos de hasta 40 % en Semana Santa en Medellín
Beneficio aplicará en Parque Norte y Aeroparque Juan Pablo II para hogares de estratos 1 a 4.
Medellín, Antioquia
Metroparques anunció descuentos de hasta el 40 % para el ingreso al Parque Norte y al Aeroparque Juan Pablo II durante la temporada de Semana Santa en Medellín, una medida orientada a facilitar el acceso a actividades recreativas para las familias del Área Metropolitana.
Según informó la entidad, durante abril los habitantes de estratos 1, 2, 3 y 4 que presenten su factura física de servicios públicos podrán acceder al beneficio de martes a viernes, con un máximo de siete personas por factura.
Con este descuento, el ingreso al Parque Norte tendrá un costo de $25.000 por persona, mientras que en el Aeroparque Juan Pablo II será de $12.000, valores que corresponden a tarifas con reducción frente al precio habitual.
Horarios durante Semana Santa
Metroparques indicó que ambos escenarios funcionarán en sus horarios habituales durante la temporada, con cierre únicamente el Jueves y Viernes Santo.
El Aeroparque Juan Pablo II abrirá de lunes a miércoles entre 9:30 a. m. y 4:30 p. m., y los fines de semana entre 9:30 a. m. y 5:00 p. m.. Por su parte, el Parque Norte operará lunes, martes y miércoles de 11:00 a. m. a 5:00 p. m., los sábados de 10:00 a. m. a 5:30 p. m. y los domingos de 11:00 a. m. a 5:30 p. m.