Medellín activa plan de seguridad especial para Semana Santa

Medellín

La Secretaría de Seguridad de Medellín y la Policía Nacional activan el plan “Semana Santa Segura”, con un pie de fuerza de 600 policías y 100 soldados, el despliegue, apoyado por gestores de convivencia ciudadana, blindará a la capital antioqueña durante la Semana Mayor.

Entre las prioridades para las autoridades se encuentran el Plan Éxodo y Retorno, conformado por un dispositivo de seguridad que cubrirá de forma permanente terminales de transporte y aeropuertos.

En los entornos eclesiásticos conformados por más de 317 iglesias, y en más de 35 puntos turísticos, se desplegará acompañamiento y seguimiento, que garantizará la seguridad y la sana convivencia en estos espacios, para todas aquellas personas que entre sus planes deseen visitar espacios concurridos con indoles religiosos o de entretenimiento.

Por su parte, la alcaldía de Medellín pondrá a disposición todas las herramientas con las que cuenta en materia de seguridad: helicóptero, drones, cámaras de vigilancia y visualizadores exclusivos, monitorearán los puntos clave de la ciudad para estas fechas.

Finalmente, a través de campañas se entregará información para la prevención de delitos como el homicidio, el hurto, las lesiones personales y la extorsión, actividades preventivas que también están acompañadas de actividades de perifoneo, y stands informativos que estarán a disposición de todos los locales y visitantes.