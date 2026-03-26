Turismo en Semana Santa dejaría 41 millones de dólares a Medellín

Medellín

Medellín sigue consolidándose como uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional e internacional, y la Semana Santa es una de las temporadas vacacionales más importantes del año para la ciudad. Según datos entregados por el Sistema de Inteligencia Turística (SIT), se espera el ingreso de entre 51.000 y 56.000 pasajeros a través de los puntos de control migratorio del aeropuerto José María Córdova, y se calcula que el 54 % sean visitantes colombianos y extranjeros no residentes.

En cuanto al transporte terrestre, más de 900.000 viajeros llegarían a las terminales de transporte Norte y Sur. Así mismo, se estima la salida de 37.000 vehículos hacia diferentes regiones del país y el arribo de 30.000 más a la ciudad.

De acuerdo con Cotelco Antioquia, y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, la ocupación hotelera se proyecta entre un 62 % y un 65 %, siendo El Poblado, Laureles-Estadio y La Candelaria, las comunas que lideran la expectativa de recepción de huéspedes.

Gracias a este gran flujo de visitantes, la ciudad espera una derrama económica que pueda superar los 41 millones de dólares, lo que representaría el aumento de un 17,3 %, en comparación con los valores estimados proyectados en el 2025.

Entre los lugares preferidos para realizar turismo religioso en el departamento, destacan San Pedro de los Milagros, Jericó y El Retiro, siendo el Miércoles Santo y el Lunes de Pascua, los días de mayor afluencia de pasajeros.