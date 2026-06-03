Alcalde Fico rechazó nombramiento de Mario Fernando Córdoba como interventor de la EPS Asmet Salud

Medellín

Luego de que se conociera que el cuestionado Mario Fernando Córdoba, exgerente del Hospital General de Medellín, fuera nombrado por el Gobierno Nacional a través del superintendente de Salud, Daniel Quintero, como interventor de la EPS Asmet Salud. El alcalde de Medellín cuestionó esta decisión argumentando investigaciones contra el nuevo interventor.

Federico Gutiérrez calificó como “indignación” dicho nombramiento al asegurar que Córdoba afronta una investigación por el fallecimiento de un menor de 18 días de nacido en el año 2023.

“A uno de los más cuestionados, al exgerente del hospital General, que está involucrado, investigado por la personería por una muerte. Inclusive de un niño de 18 días de nacido por temas de negligencia médica dentro del hospital y otra y otra cantidad de escándalo. Hay que ver cómo dejaron el hospital general, y hoy lo premian por allá”.

Recordemos que el caso que menciona el mandatario local ocurrió el 21 de septiembre de ese año, entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m., y según la Personería de Medellín, el hospital no garantizó la disponibilidad del servicio especializado de cirugía pediátrica/neonatal, requerido con urgencia por el niño, quien ingresó con un diagnóstico delicado y desarrolló una grave complicación abdominal. El menor falleció a causa de enterocolitis necrotizante con perforación intestinal y shock séptico.