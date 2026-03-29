Más de 4.500 policías reforzarán seguridad en Antioquia durante Semana Santa

Seguridad en el Valle de Aburrá durante fin e iniciod e nuevo año - foto policía Metropolitana

Medellín, Antioquia

El Departamento de Policía Antioquia anunció el despliegue de más de 4.500 uniformados en todo el territorio para reforzar la seguridad y la movilidad durante la Semana Santa, una temporada en la que se espera una alta afluencia de turistas y feligreses.

En materia de seguridad ciudadana, las autoridades intensificarán los controles para prevenir delitos como hurto, homicidio, extorsión, secuestro, delitos sexuales y terrorismo, especialmente en lugares de alta concentración de personas y en zonas urbanas y rurales.

Controles en vías del departamento

Para la movilidad, la Dirección de Tránsito y Transporte desplegará más de 2.000 uniformados en las carreteras nacionales, quienes realizarán controles en 29 tramos priorizados del departamento.

Los operativos estarán enfocados en acompañar los planes éxodo y retorno, con el objetivo de garantizar desplazamientos seguros durante la temporada.

Vigilancia en sitios turísticos

La Policía también dispondrá de más de 100 uniformados dedicados al turismo, quienes estarán en destinos religiosos y turísticos brindando orientación, vigilancia y acompañamiento a los visitantes.

Durante la Semana Mayor también se reforzarán los controles contra el tráfico ilegal de fauna y flora, en el marco de la campaña “Colombia sin jaulas”.