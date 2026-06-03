Quema no controlada en Bello ajustó cuatro días y los bomberos tuvieron que intervenir

Bello- Antioquia

Desde el pasado viernes se está registrando la quema no controlada de una zona en la vereda Potrerito del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, que viene afectando la calidad del aire en esa población.

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Ante la situación, el cuerpo de bomberos de Bello tuvo que intervenir en el incendio donde se quema material como madera prensada y residuos de construcción como baldosas y ladrillos, lo que genera que las labores para extinguir el fuego se retrasen.

“Es una madera que utiliza unas resinas o unos pegantes para poder prensarse, y hace más compleja y difícil la mitigación del incendio. Es por eso que nos hemos demorado varios días en poder darle fin a esta emergencia. No es fácil atender este tipo de emergencias, precisamente porque son arrumes o montículos de mucha madera prensada, y es posible que nos demoremos algunos días en poderlo mitigar”, dijo el Capitán Nelson Zuluaika, comandante de bomberos de Bello.

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Finalmente, la alcaldía reportó que en el lugar de la quema hay un cúmulo de material de unos 5 metros de altura y 40 metros de extensión donde se han registrado temperaturas de hasta 800 centígrados, lo que ha retrasado las labores para apagar el incendio. Además, recordó que estas quemas están prohibidas debido a que afectan la salud de la población.

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