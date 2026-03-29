Colombia vs Francia HOY: ¿A qué hora y en dónde juegan? Último partido amistoso previo Mundial 2026

Después de su enfrentamiento contra la selección croata el pasado jueves 26 de marzo, la tricolor tendrá su último partido previo a la Copa del Mundo contra la selección de Francia, que tendrá lugar en EE. UU., México y Canadá, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio del 2026, en donde la selección Colombia buscará hacer un papel relevante en la última cita mundialista de varias figuras de la selección cafetera.

Esta vez, la selección Colombia se enfrentará a la dos veces campeona del mundo, que viene de ganar su partido amistoso en contra de la selección brasilera por un marcador de 2 - 1 a favor, con goles de Hugo Ekitiké y Kylian Mbappé al minuto 65′ y 32′ respectivamente; por el lado de Brasil, descontó el jugador de la Juventus de Italia, Gleison Bremer, al 78′ de juego, el cual no fue suficiente para evitar la derrota de la selección pentacampeona.

¿A qué hora juega la Selección Colombia vs. Francia?

El enfrentamiento entre la tricolor y el combinado europeo se disputará a las 2:00 de la tarde, hora Colombia, el día de hoy domingo 29 de marzo. En donde la selección Colombia busca cerrar la última fecha FIFA previa al mundial 2026 con una victoria, luego de la derrota contra la selección croata el pasado jueves 26 de marzo.

¿Dónde se disputará el partido?

Colombia jugará ante Francia el día de hoy en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland. Estadio, el cual cuenta con una capacidad para 63.000 espectadores, en donde se espera que los hinchas de la tricolor hagan presencia para alentar a la selección cafetera.

El Northwest Stadium, inaugurado en 1977 con el nombre de Jack Kent Cooke Stadium, alberga los partidos que disputan como locales los Washington Commanders de la National Football League (NFL). Sin embargo, ya ha sido sede mundialista para la Copa del Mundo Femenina en 1999 y ha sido escenario para múltiples partidos amistosos de pretemporada para equipos como Chelsea, Barcelona y Manchester United.

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Historial de los enfrentamientos entre Colombia y Francia

Las selecciones mundialistas se volverán a ver las caras luego de su último enfrentamiento en marzo del año 2018, en donde la tricolor remontó el encuentro que terminó 3-2 a favor de la selección Colombia.

En aquella ocasión, marcaron Luis Muriel, Falcao García y Juan Fernando Quintero luego de que la selección europea haya anotado dos goles en los primeros 30 minutos del encuentro.

El balance total de los enfrentamientos entre las selecciones, se lo lleva ‘Les Bleus’ con tres victorias en los años 1972, 2003 y 2008 para los europeos; mientras que la tricolor cuenta con dos victorias en 1993 y 2018 para un total de cinco enfrentamientos entre la selección Colombia y Francia.

¿Dónde se puede ver y escuchar el partido en Colombia?

El encuentro se podrá escuchar a través de Caracol Radio, que, con todo su equipo deportivo, entregará todos los detalles, previa, narración y análisis del encuentro ante Francia.

El partido podrá verse en los canales de Caracol Televisión y RCN TV, quienes son los encargados de retransmitir de manera oficial los partidos de la tricolor para todo el país.

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