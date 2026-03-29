¿Cómo le fue a Colombia la última vez que jugó contra Francia? También fue previo a un Mundial

Radamel Falcao (de frente) y James Rodríguez (de espalda) celebran un gol contra Francia en partido amistoso en marzo del 2018. Foto: Getty Images. / NurPhoto

La Selección Colombia calienta motores para lo que será su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para este fin, los dirigidos por Néstor Lorenzo cerrarán la fecha FIFA de marzo enfrentando a la Selección de Francia, que cuenta con figuras importantes en sus filas como Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro; y Kylian Mbappé, pieza clave del Real Madrid.

En esa línea, y en rueda de prensa previa al partido, el entrenador francés Didier Deschamps aseguró que respetarán a Colombia.

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“Vamos a respetar a Colombia como a Brasil. Brasil en el mundo es Brasil, pero Colombia terminó adelante en la Eliminatoria, en la clasificación ocupó el tercer puesto”, apuntó el estratega.

Ahora, la ‘Tricolor’ llega a este juego tras haber perdido conta Croacia por 2-1, mientras que Francia, por su lado, derrotó a la Selección de Brasil por el mismo marcador.

Sin embargo, este juego entre europeos y sudamericanos no será el primero, y por ello, en Caracol Radio le contamos cómo le fue a Colombia la última vez que se enfrentó a los galos.

¿Cómo le fue a Colombia la última vez que se enfrentó contra la Selección de Francia?

Pues bien, este es el partido más reciente que figura entre ambas selecciones, y fue el 23 de marzo de 2018, en un juego previo al Mundial de 2018, certamen que, precisamente, Francia terminó ganando al derrotar en la final a Croacia.

Ahora, ya en materia, en este partido Colombia le ganaría 3-2 a la Selección de Francia que por ese entonces, y al igual que en la actualidad, eran comandados por su director técnico (campeón del mundo también como jugador) Didier Deschamps y un joven Kylian Mbappé de tan solo 19 años.

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En el juego, Colombia protagonizó una remontada, pues en el primer tiempo, en los primeros 26 minutos, ya Francia había comenzado ganando con goles de Olivier Giroud y Thomas Lemar.

No fue sino hasta cuando, de visitantes en el mítico Stade de France, Colombia remontó el partido por medio de goles que marcaron Luis Muriel (ahora en Junior), Radamel Falcao (ahora en Millonarios) y Juan Fernando Quintero, para Colombia.

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Vea el resumen de ese partido, incluido los goles, aquí:

¿Por dónde ver EN VIVO el partido de la Selección Colombia?

Usted podrá seguir el partido de Colombia contra Francia en vivo por medio de la señal al aire de Caracol Radio en El Fenómeno del Fútbol. Además, en la página web también estará disponible el minuto a minuto del juego amistoso.

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Finalmente, si desea ver el choque por televisión, lo podrá hacer por medio del Gol Caracol.

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