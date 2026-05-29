Presunta estafa: mujer pagó 17 millones para tramitar visa americana y el responsable no responde

Fanny Liliana Sánchez es una madre cabeza de familia que, en pro del futuro de su hijo, tomó la decisión de recibir una recomendación que, lamentablemente, al día de hoy, la tiene con un enorme hueco financiero.

Su hijo culminó su carrera como piloto y dentro de los requisitos a cumplir para dar inicio a su experiencia profesional se encontraba la visa americana, la cual lamentablemente le fue negada en dos oportunidades.

Fue así como, en medio de la búsqueda de soluciones, por recomendación de una mujer que habría sido gestora de seguridad de una localidad de Bogotá, dio con Pedro Martín Castellanos, supuesto director de una ONG llamada Escuela de Líderes de las Américas para la Excelencia en la Gobernanza.

“El me dice: ‘pague usted los derechos consulares y ya no se presenten más, yo me encargo de conseguirle una carta y con esta usted va hasta la embajada a reclamarla para que no haga entrevista y no se la vayan a negar’”, contó Liliana, quien confesó que su cargo en la ONG mencionada, así como una serie de fotografías suyas con figuras con el excanciller Luis Gilberto Murillo, fueron algunos de los detalles que le dieron confianza para tomar la decisión.

En enero de 2024, Lliana hizo dos transferencias a Martín que completaban 17 millones de pesos bajo la promesa de la entrega de la carta mencionada anteriormente en máximo 60 días.

Pasaron los meses y dejó de obtener respuesta por parte del presunto estafador, quien tomó la decisión, según la denunciante, de bloquearla para no generar ningún tipo de comunicación.

No fue hasta octubre de 2025 que, a través de la mujer que lo habría recomendado, lograron hacer nuevamente contacto y, a través de una videollamada, Castellanos justificó su desaparición asegurando que había perdido sus contactos y que, por serios problemas de salud, se había desconectado de sus funciones.

En esa misma conversación, el hombre descartó por completo el supuesto trámite de visado que iba a impulsar para el hijo de Liliana y acordó hacerle la devolución de los 17 millones de pesos en 3 cuotas antes del 24 de diciembre de 2025.

Siendo mayo de 2025, la denunciante sigue sin recibir su dinero, Martín nuevamente desapareció del mapa y la mujer que lo recomendó dice librarse de cualquier responsabilidad, ya que con ella tampoco habría vuelto a tener contacto.

Liliana ya formuló cargos contra Pedro Martín Castellanos ante la Fiscalía. Caracol Radio intentó comunicarse con él buscando su versión de los hechos, pero los llamados no fueron atendidos.

Asimismo, este medio conoció que el responsable tiene 4 procesos judiciales de estafa como indiciado en su contra. Hasta hace 15 días, Sánchez fue citada para extender la declaración de su denuncia ante las autoridades.