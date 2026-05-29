Gremio nocturno protesta en Bogotá por ley seca anticipada durante elecciones presidenciales

El gremio nocturno de Bogotá salió este jueves a manifestarse contra el Decreto 191 de 2026, mediante el cual la Alcaldía adelantó la ley seca en la capital por las elecciones presidenciales.

Empresarios, trabajadores y representantes del sector aseguran que la medida golpea el empleo, las ventas y la economía nocturna de la ciudad.

La protesta fue convocada por Bares Unidos de Colombia que rechaza que la restricción comience desde las 6:00 de la tarde del viernes y se extienda hasta el mediodía del lunes primero de junio.

Fernando Bastidas, presidente de Bares Unidos de Colombia, aseguró que el decreto tomó por sorpresa al sector y que fue expedido en horas de la noche, dificultando cualquier capacidad de reacción por parte de los empresarios.

“Se emitió tarde precisamente para no permitir una reacción del gremio nocturno. Nosotros trabajamos en la noche, descansamos en el día y no somos madrugadores”, afirmó.

Según Bastidas, la afectación no solo impacta a bares y discotecas, sino a toda la cadena económica que depende de la actividad nocturna. Explicó que en Bogotá existen más de 45 mil establecimientos registrados bajo el código relacionado con expendio de bebidas alcohólicas.

Además, señaló que las pérdidas también alcanzan a hoteles, parqueaderos, tiendas de barrio, supermercados, plataformas de transporte y trabajadores informales que dependen del movimiento nocturno de la ciudad.

“El impacto es incalculable. Había eventos programados para este fin de semana incluso con artistas internacionales”, agregó.

El dirigente gremial también cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán por incumplir, según él, la promesa de avanzar hacia una Bogotá 24 horas.

“Nos prometieron una ciudad 24 horas y hoy vemos medidas que afectan gravemente la economía nocturna y el empleo (…) Los empresarios ya estaban preparados para una ley seca desde el sábado, como ocurre normalmente en elecciones. Lo que afecta es que ahora se adelantó desde el viernes”, afirmó.

También alertó sobre las consecuencias laborales que tendría la medida para meseros, DJs, cocineros, bartenders y otros trabajadores que dependen de las propinas y turnos nocturnos.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, defendió la decisión de la administración distrital y aseguró que la medida responde a un análisis preventivo de riesgos alrededor de las elecciones presidenciales.

“Lo que buscamos es garantizar la mayor capacidad de respuesta posible en caso de que se presente alguna situación de orden público”, explicó el funcionario.

Restrepo también aseguró que más de 12 mil policías estarán concentrados en la seguridad electoral durante el fin de semana y que la ciudad normalmente registra cerca de 22 mil requerimientos de atención policial en jornadas similares.

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Restrepo aclaró que no existe una amenaza específica o alerta inminente en Bogotá, pero insistió en que las autoridades deben prepararse para escenarios complejos.

“Los riesgos se gestionan pensando en los peores escenarios, no en que no va a pasar nada”, afirmó.

Aunque reconoció el impacto económico para algunos sectores, sostuvo que las decisiones deben tomarse pensando en toda la ciudad y no únicamente en grupos particulares.

Mientras tanto, empresarios y trabajadores del sector mantienen las manifestaciones y piden a la Alcaldía revisar los horarios de la restricción para reducir el impacto económico sobre miles de negocios y empleos en la ciudad.