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28 mar 2026 Actualizado 02:16

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Liga Colombiana

Tabla del descenso de la liga colombiana: Así va tras triunfo de Águilas ante Alianza

Comenzó la jornada 14 en los estadios del país y varios equipos pelean por mantener la categoría.

Diario AS Colombia

Ángela Tatiana Rodríguez

La fecha 14 de la liga colombiana comenzó en la ciudad de Medellín en el estadio Cincuentenario en donde el equipo antioqueño hace de local y terminará en el estadio El Campín cuando Millonarios reciba a Fortaleza el próximo 30 de marzo.

Águilas 1 - 0 Alianza FC

El juego se disputó en el Cincuentenario y tuvo la victoria del equipo local que se fue adelante en el marcador al minuto 69 del encuentro. No fue un compromiso fácil para Águilas que sufrió para vencer a Alianza.

Solo lo pudo conseguir cuando le pitaron una pena máxima por una falta en el área que cobró Jorge Rivaldo y acertó para darle tres puntos a su equipo que llegó a 19 en la tabla de posiciones. Los visitantes siguen en la parte baja.

Así va la tabla del descenso de la Liga colombiana

PosiciónEquipoPromedio
1Cúcuta0.61
2Jaguares0.84
3Boyacá Chicó0.85
4Deportivo Cali1.08
5Internacional de Bogotá1.09
6Alianza FC1.12

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