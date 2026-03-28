Tabla del descenso de la liga colombiana: Así va tras triunfo de Águilas ante Alianza
Comenzó la jornada 14 en los estadios del país y varios equipos pelean por mantener la categoría.
La fecha 14 de la liga colombiana comenzó en la ciudad de Medellín en el estadio Cincuentenario en donde el equipo antioqueño hace de local y terminará en el estadio El Campín cuando Millonarios reciba a Fortaleza el próximo 30 de marzo.
Águilas 1 - 0 Alianza FC
El juego se disputó en el Cincuentenario y tuvo la victoria del equipo local que se fue adelante en el marcador al minuto 69 del encuentro. No fue un compromiso fácil para Águilas que sufrió para vencer a Alianza.
Solo lo pudo conseguir cuando le pitaron una pena máxima por una falta en el área que cobró Jorge Rivaldo y acertó para darle tres puntos a su equipo que llegó a 19 en la tabla de posiciones. Los visitantes siguen en la parte baja.
Así va la tabla del descenso de la Liga colombiana
|Posición
|Equipo
|Promedio
|1
|Cúcuta
|0.61
|2
|Jaguares
|0.84
|3
|Boyacá Chicó
|0.85
|4
|Deportivo Cali
|1.08
|5
|Internacional de Bogotá
|1.09
|6
|Alianza FC
|1.12