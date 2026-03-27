EN VIVO Águilas vs. Alianza: quiere sostenerse en la pelea por la liga Colombiana

El equipo antioqueño busca acercarse a los cuadrangulares, mientras que Alianza llega en su mejor racha del torneo pese a su flojo rendimiento como visitante.

Águilas Doradas afronta un duelo clave en casa con la necesidad de ganar para seguir soñando con la clasificación. Su campaña ha sido completamente equilibrada, con cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, además de 12 goles a favor y en contra, reflejando la irregularidad que le ha impedido meterse en el grupo de los ocho . Aun así, la distancia es corta y un triunfo podría acercarlo seriamente a esa zona.

Sin embargo, jugar como local no ha sido garantía para el conjunto dorado, que ha perdido la mitad de sus partidos en casa y solo ha logrado imponerse ante rivales de la parte baja de la tabla.

Por su parte, Alianza llega en su mejor momento del semestre. Aunque su posición en la tabla no es favorable, el equipo ha sumado ocho puntos en sus últimos cuatro partidos y encadena dos victorias consecutivas por la mínima, lo que le da confianza para este compromiso.

El gran reto para Alianza será romper su mala racha fuera de casa, donde acumula siete encuentros sin ganar. Este contraste entre la necesidad de Águilas y el buen momento reciente del visitante promete un partido cerrado, pero con mucho en juego en la lucha por escalar posiciones.

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