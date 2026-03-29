🔴EN VIVO Inter Bogotá vs. Junior: busca reaccionar en casa ante un Junior irregular

El equipo capitalino necesita volver al triunfo para no salir de los ocho, mientras el Tiburón quiere mejorar su flojo rendimiento como visitante.

El duelo entre Inter Bogotá y Junior llega en un momento clave del Apertura, especialmente para el conjunto local, que ha visto cómo se le escapa el liderato tras una racha negativa de cinco partidos sin ganar. A pesar de esto, el equipo aún se mantiene cerca de los puestos de clasificación, con una mínima diferencia respecto al noveno lugar, por lo que sumar en casa se vuelve una obligación.

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La reciente derrota por 3-0 ante Atlético Nacional golpeó el ánimo del plantel, aunque el rendimiento como local sigue siendo un punto a favor. Inter Bogotá no ha perdido en su estadio en lo que va del torneo, lo que le da argumentos para pensar en una recuperación frente a su afición.

Por su parte, Junior llega con altibajos durante el último mes, combinando victorias, empates y derrotas sin lograr una racha sólida. Aunque viene de ganar con autoridad su partido más reciente, las dudas persisten, sobre todo por su desempeño fuera de casa, donde ha sufrido varias caídas recientes.

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Con ambos equipos separados por muy pocos puntos en la tabla, este enfrentamiento directo puede marcar un antes y un después en la lucha por entrar a los cuadrangulares. La necesidad de sumar y las dudas recientes prometen un partido disputado y con alta tensión competitiva.

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