Medellín celebra hoy las tres décadas de la Red de Músicas de esta ciudad

Medellín

La Red de Músicas de Medellín celebrará a partir de esta tarde sus 30 años, luego de haber impactado a miles de niños y jóvenes de la ciudad.

Hoy esta estrategia cuenta con 28 escuelas de música y 11 agrupaciones, con presencia en 15 comunas y 3 corregimientos.

Con un concierto comienza la celebración

A las cinco de esta tarde se tendrá un concierto de la Banda Sinfónica Juvenil en el marco de la Noche Extendida del Museo de Arte Moderno de Medellín, evento que dará inicio a la programación de homenajes que se le rendirán a la Red.

La estrategia es un referente de memoria e identidad para la ciudad, según explica Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín: “Durante tres décadas se ha consolidado como un proceso formativo y social que transforma vidas a través de la música y hoy se reconoce como un referente de memoria artística y construcción colectiva”.

Buen balance del año 2025

Durante el año anterior, fueron 725 proyecciones artísticas en diferentes escenarios de la ciudad, impactando las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín.

Indicó el secretario que “esta celebración es de toda la ciudad que ha caminado al lado de los niños, niñas y jóvenes que han encontrado en los instrumentos, en su voz y en su talento el impulso para iniciar su proyecto de vida. Queremos que nos acompañen en esta celebración que inicia con un concierto en uno de los escenarios más queridos de la ciudad”.

Historia de la Red de Músicas

Esta estrategia nació en 1996 como una iniciativa para transformar el tejido social a través de la formación musical de los niños y jóvenes de esta ciudad.

Ese año se crearon las primeras 20 escuelas de música con la firma de los Acuerdos 03 y 04, iniciando su piloto en el barrio Aranjuez.

De allí nació la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín, en el año 2013, que amplía con las redes de Creación Audiovisual, Artes Plásticas y Visuales, Danza y Creación Escénica más manifestaciones artísticas.

Un participante que hoy es director

David Ocampo, quien llegó a la red como músico a la Escuela de Música Alfonso López en el año 2004, actualmente es el director de la Escuela de Música de Boston.

El maestro Ocampo dijo: “Lo que más me gustaba como participante eran los ensayos que teníamos en la Casa de la Música, las diferentes agrupaciones; fui parte del coro, algunos viajes que también tuvimos, que fueron muy interesantes, los profes, y bueno, ya como director, lo mejor es como hacer esa retribución de todo lo aprendido en los procesos formativos que tenemos actualmente”.

Una violinista en formación

María Camila Castañeda, violinista de la Red de Músicas de Medellín y quien lleva cinco años en ella, indicó: “Le doy gracias a la Alcaldía por apoyar esta clase de proyectos que nos permite a los jóvenes mostrarle nuestro talento a la ciudad y espero seguir haciendo parte de este espacio formativo en torno al arte y la cultura”.

Toda la programación y actividades de la celebración de estos 30 años estarán disponibles en los portales www.medellin.gov.co y www.redmusicamedellin.org.