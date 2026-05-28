Hospital Infantil Santa Ana cerrará su servicio de hospitalización pediátrica en Medellín

Medellín

La Fundación Hospital Infantil Santa Ana anunció el cierre definitivo de su servicio de hospitalización pediátrica en Medellín a partir del próximo 12 de junio.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado dirigido a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en el que la institución explicó que la medida responde a la crisis financiera y operativa que atraviesa actualmente el sector de la salud.

Según el documento oficial, durante los últimos meses el hospital adelantó diferentes gestiones administrativas, financieras y sociales para tratar de garantizar la continuidad del servicio. Además, indicó que buscó alternativas junto a aliados, fundaciones y actores del sistema de salud con el fin de mantener la atención pediátrica.

Sin embargo, la institución aseguró que las condiciones actuales hacen “inviable” sostener la operación del servicio de hospitalización pediátrica.

“La crisis estructural que atraviesa actualmente el sector salud continúa impactando de manera significativa la sostenibilidad financiera y operativa de nuestra institución”, señala el comunicado firmado por la directora del hospital, Paula Andrea Trujillo Restrepo.

El Hospital Infantil Santa Ana agradeció el respaldo recibido por parte de la comunidad, aseguradoras y entidades de control durante los años en los que prestó atención a niños y niñas de Medellín y Antioquia.

Otros cierres de servicios

Debido a la creciente crisis de salud, otros centros asistenciales del departamento de Antioquia han anunciado la suspensión de sus servicios.

En un comunicado a la opinión pública, el sindicato de anestesiología de la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Caldas informó que a partir de este jueves 28 de mayo no presetará operaciones, debido a deudas en los pagos a los profesionales desde septiembre de 2025.