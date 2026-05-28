Desde Medellín alertan por aumento de quemaduras laborales en Colombia

Medellín

Un llamado a la prevención se hizo desde el Hospital San Vicente Fundación, debido al incremento acelerado de accidentes laborales que incluyen quemaduras y que están generando tratamientos complejos y costosos para el sistema de salud, que tiene un momento complejo en Colombia.

Datos sobre accidentes laborales

Las cifras que entregó la Federación de Aseguradores Colombianos, en la vigencia de 2025, indican que el país registró 529.087 accidentes de trabajo, lo que equivale a más de 1.449 casos diarios, de los cuales hubo 5.150 accidentes graves y 433 muertes asociadas a esos siniestros laborales.

Las quemaduras graves mantienen una tendencia al alza y tienen un enorme impacto laboral, psicológico y social.

También se estima que en 2025 se presentaron cerca de 3.450 casos de quemaduras laborales en Colombia.

Al analizar por sectores, la industria manufacturera concentró el mayor número de accidentes laborales, con cerca de 83.298 casos en 2025. Le siguieron la agricultura, con 35.750 accidentes, y la minería, con 15.471 reportes.

Datos en este hospital

La Unidad de Quemados del Hospital San Vicente Fundación Medellín atendió el año anterior 109 casos de pacientes con quemaduras por accidentes laborales.

La mayoría de los afectados presentaron compromisos de menor extensión, con el 78% de los casos concentrados en lesiones inferiores al 10% de la superficie corporal total, ubicadas en zonas especiales.

En este grupo, las áreas más afectadas fueron los miembros superiores, seguidos por miembros inferiores y cabeza y cuello, lo que refleja la alta exposición de estas zonas en actividades operativas.

A medida que aumenta la extensión de la quemadura, los casos disminuyen de forma significativa, con solo un 15% entre el 10% y el 19% de compromiso corporal y porcentajes inferiores en rangos superiores.

Juan Carlos Parra Peláez, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital San Vicente Fundación Medellín, dijo que “las quemaduras más frecuentes que estamos atendiendo son por llama o explosión y afectan principalmente manos, cara y tórax, lo que tiene un impacto directo en la calidad de vida y en la posibilidad de que las personas regresen a su trabajo. Hoy estamos viendo un aumento importante de casos, incluso en sectores como hoteles y restaurantes, donde el crecimiento de la actividad también implica mayores riesgos. Por eso, es fundamental que las empresas fortalezcan la prevención, capaciten a sus trabajadores y revisen sus protocolos de seguridad".

¿Qué dicen los especialistas?

Los especialistas que alertan de este tema coinciden en que la mayoría de estos accidentes son graves, pero prevenibles, y que afectan principalmente a trabajadores de sectores operativos.

El médico Hidalgo Vélez, líder de la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente Fundación, indicó que “las quemaduras por llama y por electricidad son las que atendemos con más frecuencia, pero también atendemos casos en oficinas asociados a fallas en cables o equipos. Cuando estos eventos ocurren, es fundamental que la atención sea inmediata”.

Causas de las quemaduras

Según los análisis que realizan los especialistas, las causas de estas quemaduras tienen como factor predominante el origen térmico, por líquidos calientes y exposición a llama. Le siguen las quemaduras por temas eléctricos y químicos.

“Este panorama evidencia la diversidad de riesgos en los entornos laborales, desde procesos industriales hasta fallas en infraestructura básica”, indicaron desde este centro médico.

Atención articulada

Para prevenir y atender este tipo de situaciones se requiere, según los expertos, el compromiso articulado entre empresas, sistema de salud y autoridades, con acciones que van desde la identificación temprana de riesgos hasta la atención oportuna y el seguimiento posterior a los pacientes.