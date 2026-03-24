Llegó la Semana del Teatro a Medellín: prográmese con más de 130 actividades disponibles

Medellín, Antioquia

Regresó a la capital antioqueña la Semana del Teatro, una vez más, con una programación de artistas locales y funciones en más de 22 salas de la ciudad.

En esta edición, el talento local se celebrará con alrededor de 130 actividades. Desde exposiciones fotográficas, obras infantiles, cuentería, circo, magia, hasta pantomima.

Como acto de apertura a la conmemoración de las artes escénicas, se llevará a cabo el XVIII Acto de Celebración. Allí se dará un reconocimiento a la trayectoria de la actriz Adriana Upegui, este martes 24 de marzo, a las 7:30 p. m., en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob.

Propuestas que celebran el teatro

La programación del Consejo Distrital de Teatro de Medellín incluirá funciones, lecturas dramáticas, conversatorios y encuentros que invitan a la reflexión sobre la actualidad y el desarrollo del teatro en la región.

“Cada función es una oportunidad para fortalecer la cultura, dinamizar nuestras salas y seguir construyendo una Medellín que mejora a través del arte y la participación de su gente”, expresó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

¿Qué funciones podrá disfrutar?

Este viernes 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, se llevará a cabo un evento especial a las 3:00 p. m. en la Plazuela San Ignacio. Allí estará el Teatro Oficina Central de los Sueños junto a una gran varieté artística con comparsas, invitados especiales, show de clown, espectáculo de tango y más.

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Ese mismo viernes, el Laboratorio de InvestiCreación Cuerpos-memorias y la obra Mujeres de Arena, voces de ausencias, bajo la dramaturgia y dirección de Maribell Ciódaro, estará abierta al público a las 7:30 p. m. en el Pequeño Teatro de Medellín, sala Rodrigo Saldarriaga.

El sábado 28 de marzo, en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, a las 7:30 p. m., se llevará a cabo la cuarta Oleada de Cuentos, una narratón del Comité de Narración Oral, coordinada por Ana Arango, del Consejo Distrital de Teatro de Medellín.

Entre otros de los muchos lugares que conmemoran este arte en la ciudad, el Teatro Oficina Central de los Sueños, estará prenstando Un 27 de marzo, con imágenes de Fernando García (El Gordo), Óscar Botero y Carlos Vidal.

Por su parte, en la Casa del Teatro de Medellín estará disponible In Memoriam, una muestra que exalta la memoria de destacados artistas de la escena local.

La mayoría de las funciones disponibles para la ciudadanía serán gratuitas o con aporte voluntario.