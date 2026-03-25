El Festival del Diálogo, el Arte y las Oportunidades se toma la comuna 13

Medellín

Del 26 al 29 de marzo la comuna 13 de Medellín se convertirá en un espacio único y sin precedentes con el Festival del Dialogo el Arte y las Oportunidades, un espacio diseñado estratégicamente para promueven la cultura del diálogo, el respeto por la diversidad y la construcción de paz desde los territorios, posicionando a la comunidad como protagonista activa de la transformación social.

La agenda que compondrá este festival durante 4 días incluye, oportunidades de empleo, espacios deportivos, oferta institucional y una variada muestra artística con expresiones culturales como la danza y la música.

Uno de los elementos a destacar de este festival, es la presentación de varias esculturas elaboradas con armas blancas incautadas, dándoles un resignificado a través del arte, convirtiéndose en símbolo de esperanza, resiliencia y nuevos comienzos.

La Policía Nacional ejerce un rol de gran importancia en este festival, siendo los principales organizadores y veedores de la buena convivencia en las diferentes comunidades, destacando la diversidad de estrategias enfocadas en la prevención del delito y la gestión de conflictos, especialmente en comunidades vulnerables.

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Este trabajo en los territorios por parte de la policía, busca intervenir las causas estructurales de la violencia, capacitando a la ciudadanía en el entendimiento de que la convivencia se fortalece cuando se actúa antes de que los conflictos escalen, consolidando una relación cercana y de confianza con la ciudadanía.

Estas acciones se suman al impacto social del festival, fortalecimiento del tejido social y a la generación de confianza en las autoridades. Asimismo, el festival fortalece el acceso a la justicia y la resolución pacífica de conflictos, acercando la institucionalidad a la ciudadanía de manera ágil y oportuna.