Primicia: El frente 36, en alianza con “El Mesa”, estaría reactivando el frente 5 de las disidencias

Antioquia

Las autoridades lograron incautar ocho brazaletes y cinco uniformes marcados como frente 5 de las disidencias de las Farc. Este material fue hallado en zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia en un trabajo articulado entre el Ejército y la Fiscalía. En el lugar se destruyó un artefacto explosivo acondicionado en un balón; también se identificó que están expandiendo explosivos por algunas zonas en una estrategia conocida como enredadera. Todo esto para atacar al Clan del Golfo y sacarlos del territorio que ocupan desde Sabanalarga.

Caracol Radio ha obtenido información confidencial de fuentes muy informadas, las cuales indican que, con el hallazgo de este material de intendencia, se confirma la intención que tienen los grupos ilegales que delinquen en el norte de Antioquia de reactivar el extinto frente 5to de las disidencias, el mismo que en el 2022 había sido desmantelado tras la captura de Edwin de Jesús Chavarría Monsalve, alias “Mamarrón”, quien tenía a su cargo reactivar ese grupo luego de la fuga de una guarnición militar en el 2021 en Medellín.

Caracol Radio conoció que los brazaletes incautados en San Andrés de Cuerquia tienen bordado el nombre de “Frente 5 Jailer Villa Presente” y el rostro estampado de un hombre que por ahora la inteligencia no ha logrado identificar. Lo particular del caso es que tanto los uniformes como los brazaletes parecen nuevos y aún sin usar.

Alianza criminal

Este medio de comunicación conoció que, al parecer, ese frente guerrillero está siendo reactivado por el cabecilla del frente 36 de las disidencias, Neider Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, el más buscado en Antioquia y quien está bajo las órdenes de “Calarcá”. También se ha conocido que ese negocio criminal lo estarían haciendo en alianza con el grupo ilegal “El Mesa” de Bello, que ha extendido sus tentáculos a varias poblaciones del Norte del departamento, entre ellas, San Andrés de Cuerquia.

Se informa que la intención de rearmar al frente 5to se estaría impulsando desde esa estructura, presuntamente por una persona que integraría la Mesa de Diálogo de la Paz Urbana con el Gobierno Nacional, además de alias “Caníbal”, hoy detenido . Esto según información de inteligencia.

Recordemos que alias “Caníbal”, hoy detenido en una cárcel, fue capturado en el mes de octubre del 2022 en el Norte de Antioquia y desde ese momento se le señala de tener una alianza criminal con el frente 36, hoy comandado por alias “Primo Gay”.

Poblaciones donde se pretende reactivar el frente 5to

Según las fuentes, este grupo tendría la intención de ocupar el mismo territorio que tenía antes de ser desmantelado y son las poblaciones de Briceño, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Sabanalarga y Entrerríos. En estos territorios hay presencia de sus acérrimos enemigos, el Clan del Golfo, pero con este nuevo grupo pretenden disputarles el territorio.