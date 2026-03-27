Protesta de agentes de tránsito se debe a cambios en turnos nocturnos en Medellín

Medellín, Antioquia

Un grupo de agentes de tránsito de Medellín han venido protestando contra la modificación de sus turnos laborales, particularmente por la implementación de jornadas nocturnas fragmentadas de entre dos y cuatro horas, según sus denuncia, una decisión que consideran arbitraria y que, aseguran, afecta sus condiciones laborales y familiares.

Las manifestaciones se realizaron inicialmente frente al despacho del secretario de Movilidad, general (r) Pablo Ferney Ruiz, y posteriormente incluyeron un bloqueo en la autopista Norte, en sentido sur-norte, frente a la sede de la entidad. Los uniformados señalaron que la nueva programación fue establecida mediante la resolución 17607 del 6 de marzo de 2026.

Entre los cambios se contemplan turnos, que serían de 12:00 de la media noche a 4:00 a. m., o de de 9:00 p. m. hasta la media noche medianoche o incluso jornadas de apenas dos horas, como de 10:00 p. m. a 12:00 a. m., lo que, según los agentes, dificulta la atención de accidentes y operativos en vía.

Según un reporte de la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte a Medellín le faltan 1.080 agentes de tránsito, por lo que la Secretaría de Movilidad estaría aumentando la carga laboral para poder cumplir con el mínimo de actividades, pero por ahora no se han dado aumentos para la consolidación de la planta de agentes de movilidad.

Los agentes también señalaron que la medida impacta sus ingresos y periodos de descanso, ya que con turnos tan cortos no podrían acumular compensatorios ni responder adecuadamente a emergencias viales.

La explicación de la resolución

Aunque, no se ha dado un pronunciamiento directo de la administración distrital, la justificación de la resolución indica que el ajuste de los horarios responde a la reducción de la jornada laboral establecida por el Gobierno Nacional, y que el esquema anterior podría estar incumpliendo disposiciones legales relacionadas con condiciones laborales y psicosociales.

En la resolución firmada por el secretario de Movilidad se advierte que los horarios vigentes generaban problemas desde el punto de vista legal y médico, razón por la cual se planteó la reorganización de los turnos.