En Medellín asesinaron a dos hombres; en la reacción de la policía capturó a tres personas

Medellín

En la tarde de este jueves se reportó una balacera en el sector de la Paralela del barrio Toscana en el norte de Medellín que dejó dos personas muertas y cuatro más capturadas. Al parecer, se trató de un ajuste de cuentas entre dos estructuras ilegales.

Según las autoridades, las víctimas fueron identificadas, el primero como Edwin Quintero Cardona, alias “Paturro”, y Jonathan Alonso Cardona, alias “Yoyo”, quienes reportan anotaciones judiciales con anotaciones por homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

“De acuerdo con las labores preliminares recolectadas, las víctimas harían parte del grupo delincuencial común organizada, La Paralela, y el hecho estaría relacionado con una disputa interna por el control de rentas criminales derivadas del tráfico de estupefacientes. Esta estructura estaría alineada al CDO, La Terraza, y bajo la injerencia de un delincuente conocido, con el alias de Boney”, manifestó al respecto el Coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante Policía Metropolitana.

Inmediatamente, la policía reaccionó y, durante la acción liderada por un comando especial que estaba en la zona, lograron capturar a cuatro personas que habrían participado en el ataque sicarial a ellos se les incautó un fusil, un supresor de sonido (silenciador), una mira, dos pistolas, dos revólveres y munición de las armas.

“Esto fue un ajuste de cuentas entre criminales, y no hay otra lectura, se están matando entre ellos mismos por el control de las rentas ilegales del narcotráfico”, agregó Manuel Mejía, Secretario de Seguridad de Medellín, en otro aparte recalcó: “La instrucción a las autoridades es avanzar y determinar la posible vinculación en estos hechos de alias Yordi como presunto cabecilla de la terraza. Y la instrucción es incrementar la persecución y la operatividad contra esta estructura”.

Inteligencia policial continúa investigando este hecho que generó pánico entre los habitantes de esa zona de Medellín.

Tres de los capturadosfueron dejados a disposición de las autoridades correspondientes para su posterior judicialización por los delitos de homicidios y porte ilegal de armas de fuego.