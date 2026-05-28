Medellín adjudicó construcción del Recreo Cultural de Guayabal por $22.900 millones

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín adjudicó las obras del nuevo Recreo Cultural de Guayabal, un proyecto de infraestructura cultural que será construido en la comuna 15 y que busca ampliar la oferta artística, recreativa y comunitaria en el sur de la ciudad.

La obra tendrá una inversión cercana a los 22.900 millones de pesos y estará ubicada frente al Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. Según la administración distrital, la construcción finalizaría durante el primer semestre de 2027.

El contrato fue adjudicado al consorcio Belén, integrado por las firmas Civilezas S.A.S. y MC Arquitectos S.A.S., luego de un proceso de licitación pública en el que participaron siete propuestas con 15 empresas interesadas.

Tendrá teatro, escuela de música y laboratorios creativos

El proyecto contempla una edificación de dos niveles equipada con teatro, camerinos, escuela de música, casa de danza, talleres multipropósito y laboratorios de producción sonora.

Además, incluirá zonas verdes y espacio público para actividades culturales y encuentros comunitarios.

La Alcaldía señaló que este tipo de equipamientos hacen parte de una estrategia para convertir distintos sectores de Medellín en espacios de integración social alrededor del arte, la cultura y la recreación.

Medellín proyecta otros cuatro Recreos Culturales

El de Guayabal hace parte de un paquete de cinco Recreos Culturales contemplados en el actual Plan de Desarrollo de Medellín.

La administración distrital proyecta construir escenarios similares en Ciudad del Río, Castilla, Robledo y Santa Cruz, este último ya en ejecución dentro del proyecto Primavera Norte.