Invías atribuye retrasos en el Túnel del Toyo a la falta de obras civiles previas

Medellín, Antioquia

El Instituto Nacional de Vías (Invías)le respondió a la Gobernación de Antioquia correspondiente con los retrasos en el l Túnel del Toyo. La entidad aclaró que las demorasen la instalación de los sistemas electromecánicos del Túnel del Toyo (Túnel 17) se deben principalmente a la falta de culminación de obras civiles complementarias y al incumplimiento según ellos, de actividades previas necesarias para garantizar la seguridad.

Sin embargo, Invías explicó que estas instalaciones no pueden iniciarse hasta que se habiliten los frentes de obra y se completen trabajos civiles indispensables. Entre los principales pendientes se encuentran: El tratamiento de filtraciones en la galería de evacuación y la construcción de muros pantalla en las galerías.

De acuerdo con la entidad, estas actividades fueron identificadas como prioritarias previamente en los comités técnicos de seguimiento. En el Comité Técnico No. 53, realizado el 3 de marzo de 2026, se expusieron claramente estas condiciones, y en el Comité No. 54 se manifestó la intención de iniciarlas.

Respecto a la conexión eléctrica en la subestación de Cañasgordas, la Gobernación de Antioquia envió un oficio en el que manifestó su intención de aportar recursos para la bahía de conexión. Actualmente, Invías y la Gobernación continúan definiendo los mecanismos administrativos y financieros para materializar este apoyo.

Invías insistió en que mantiene una coordinación permanente con las autoridades regionales y los actores del proyecto, con el fin de superar los obstáculos técnicos y avanzar en la entrega de una obra estratégica para la conectividad de Antioquia y el Urabá.

La entidad reiteró su compromiso con la Nueva Vía al Mar y confirmó que ha garantizado más de $516.000 millones para la adquisición de equipos, interventoría, sistemas inteligentes de transporte (ITS), ventilación y redes contra incendios.