Arranca en Medellín el Congreso Internacional de Medicina y Salud Mental de las Mujeres

Violencia de un médico contra la mujer, imagen de referencia - Getty Images / Chinnapong

Medellín

La décimo primera versión del Congreso Internacional de Medicina y Salud Mental de las Mujeres, organizado por la Universidad CES, se cumplirá este jueves y viernes, 28 y 29 de mayo, en el teatro Guillermo Cárdenas Jaramillo de esta institución de educación superior, en el barrio El Poblado de Medellín.

¿Qué temas se abordarán?

Hace parte de la programación que se tiene prevista para esta jornada académica temas como la psiquiatría y salud mental en el periodo perinatal, psicopatología de niñas, adolescentes y mujeres adultas mayores, trastorno afectivo bipolar, trastornos de la conducta alimentaria, psicofarmacología y los determinantes psicosociales que impactan la salud mental femenina.

Esos temas serán evaluados por expertos de nuestro país y otros invitados internacionales, quienes debatirán sobre los principales retos emocionales, sociales y de salud que impactan hoy el bienestar femenino.

Objetivo de este encuentro

El Congreso tiene como objetivo “generar reflexión, actualización y sensibilización frente a las problemáticas emocionales y psiquiátricas que afectan a las mujeres en diferentes etapas de la vida, así como promover estrategias de prevención, detección temprana y atención integral”, explicaron desde la Universidad CES.

Para ese objetivo se adelantarán conferencias, paneles y espacios de discusión.

Silvia Gaviria, psiquiatra y docente de la Universidad CES, indicó que “la salud mental de las mujeres exige hoy una mirada profunda, actualizada y multidisciplinaria. Este congreso permite reunir conocimiento científico, experiencia clínica y reflexión académica para entender mejor las necesidades de la población femenina y fortalecer las estrategias de prevención y atención”.

Cambios sociales

Uno de los espacios analizará los cambios sociales y familiares que viven actualmente las mujeres y cómo influyen en su bienestar emocional y en la construcción de las redes de apoyo.

Para Clara Cossio Uribe, médica psiquiatra, bioeticista y especialista en educación para profesionales de la salud de la Universidad CES, “todavía existen muchos mitos y estigmas alrededor de la salud mental de las mujeres y de las diferentes dinámicas familiares. Necesitamos abrir conversaciones basadas en evidencia científica, respeto y bioética para comprender mejor estas realidades y promover entornos más saludables”.

La salud mental durante el embarazo

Otro de los temas que tendrán un escenario especial será la salud mental perinatal y el riesgo de suicidio durante el embarazo.

Daniel Vásquez, médico, psiquiatra y epidemiólogo de la Universidad CES, dijo que “hay temas que durante muchos años fueron poco discutidos en la formación de los profesionales de la salud, como el suicidio perinatal. Hablar de ellos permite generar conciencia, fortalecer la detección temprana y mejorar la atención integral de las mujeres”.

Bienestar para las mujeres

La Universidad CES destacó que este congreso permite la promoción de la salud mental, la educación continua y la generación de espacios académicos que aporten al bienestar de las mujeres y de la sociedad.

La programación completa se puede encontrar en la página web de esta institución de educación superior; además, las personas que requieran información pueden acudir a la dependencia de Educación Continua de la Facultad de Ciencias de la Salud en el número 604 444 0555, extensión 1338.