Juzgado negó solicitudes de una acción de tutela contra Iván Cepeda por referencias sobre Antioquia

Medellín

El juzgado Décimo Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín negó las pretensiones que tenían tres ciudadanos, quienes instauraron una acción de tutela contra el candidato a la Presidencia de la República, Iván Cepeda, por haber sentido vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre y libre desarrollo de la personalidad.

Según los accionantes, Iván Cepeda Castro, “en su calidad de senador y candidato a la Presidencia de la República, difundió el mes de marzo de 2026 un documento denominado ‘programa de gobierno’, en donde se afirmó que el Departamento de Antioquia ‘se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo del Estado’.

Durante el trámite y la réplica de esta acción de tutela, el juzgado indicó que “Iván Cepeda Castro expresó que ha de ser declarada improcedente la acción de tutela, toda vez que las afirmaciones realizadas fueron descontextualizadas por los accionantes, y ellas no implican un acto de estigmatización en contra del Departamento de Antioquia y sus habitantes”.

Además, aclaró que “la afirmación que se realizó parte de reconocer que el Departamento de Antioquia se convirtió en cuna para los fenómenos de la narcoeconomía o terrorismo dentro de una narración sobre la violencia desde los años 80, la parapolítica, el paramilitarismo, el papel de sectores económicos y políticos, y el liderazgo de ciertos políticos”.

En su réplica también indicó que no hay afectación a los derechos fundamentales y la ausencia de una solicitud de rectificación previa.

Según el juez, “una lectura atenta a la transcripción del discurso permite extraer que, si bien el accionado Iván Cepeda Castro en parte realiza afirmaciones sobre el origen de fuerzas negativas o tanáticas adscritas al poder de facto en el Departamento de Antioquia, fueron referidas como mecanismo narrativo para exaltar virtudes de los habitantes del territorio antioqueño y no precisamente para generar criterios o parámetros de estigmatización, exclusión o discriminación social en contra de todos y cada uno de sus habitantes, discrepando de las políticas y de la administración de lo público por otro reconocido y distinguido líder antioqueño”.

Para el juez William Fernando Londoño Brand, “las afirmaciones de Iván Cepeda Castro parten del desconocimiento del contexto real en el que se formularon, y de la narrativa que este optó por utilizar en su discurso”.

Concluyó que una lectura textual de la totalidad del discurso del accionado permite concluir que, precisamente, “la intención de Iván Cepeda Castro es enarbolar la resiliencia y capacidad de transformación de los habitantes del Departamento de Antioquia, más no el de estigmatizarlos o crear una imagen ficticia de violencia, paramilitarismo o narcotráfico”.