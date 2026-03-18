Declaran persona no grata a Iván Cepeda en Antioquia por asociarla con parapolítica y violencia

Antioquia

La Asamblea de Antioquia declaró persona no grata en el departamento al candidato presidencial Iván Cepeda, tras las polémicas declaraciones que hizo sobre Antioquia y su relación con el narcotráfico y el paramilitarismo.

La decisión quedó consignada en un comunicado fechado el 17 de marzo, firmado por 14 diputados de la corporación, en el que expresaron su rechazo a apartes del programa de gobierno y a las afirmaciones del senador y aspirante presidencial por el Pacto Histórico.

En el comunicado, la Asamblea sostuvo que este tipo de afirmaciones presentan al departamento como escenario central de fenómenos delictivos y de graves violaciones a los derechos humanos, lo que, a su juicio, resulta generalizante y estigmatizante para la población y las instituciones de Antioquia.

“Que si bien la construcción de memoria histórica y la discusión sobre responsabilidades frente a graves violaciones de derechos humanos son indispensables para la reconciliación nacional, ello no autoriza el uso de formulaciones generales que terminen por estigmatizar a una colectividad territorial completa y a sus habitantes, afectando su imagen y buen nombre en el escenario nacional e internacional”, indica el comunicado.

La corporación también exhortó al candidato presidencial a orientar el debate electoral hacia una discusión respetuosa sobre las regiones, reconociendo la complejidad del conflicto armado sin reforzar estigmas territoriales.

El documento, que ha generado gran controversia, señala además que la decisión será remitida al propio candidato, así como a entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral de Colombia y la Presidencia de la República de Colombia, además del gobernador de Antioquia y autoridades locales.

¿Qué dijo Cepeda de Antioquia?

La polémica surgió luego de un discurso titulado “Medellín y Antioquia no regresarán al pasado”, en el que Cepeda afirmó que “en palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. Además, señaló que fenómenos de violencia en el departamento estarían relacionados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia.

Las palabras han generado malestar en gremios, habitantes y sectores políticos. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en compañía de 72 alcaldes del departamento, rechazaron las declaraciones del senador, calificándolas como un ataque para Antioquia.

Por su parte, Cepeda ha asegurado que su discurso fue tergiversado para afectar su campaña presidencial, insistiendo en que sus palabras hacían parte de una reflexión sobre la historia del conflicto armado y no buscaban estigmatizar a la población antioqueña.