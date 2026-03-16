Iván Cepeda anuncia campaña de diálogos nacionales y responde polémica por discurso sobre Antioquia

El candidato presidencial Iván Cepeda aseguró que su campaña estará centrada en el diálogo con distintos sectores del país y en una amplia movilización ciudadana. Según explicó, en los próximos días se dará a conocer la agenda de encuentros y recorridos que realizará en varias regiones.

Puede leer: Debate: ¿Iván Cepeda irrespeta a antioqueños por calificar su región como “cuna de la parapolítica”?

“Como ustedes han podido ver, nuestra campaña es una campaña multitudinaria, con argumentos, con programa político y con propuestas que vamos a desplegar en el diálogo directo con la ciudadanía”, afirmó.

Cepeda señaló que recorrerá el país junto a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, con el propósito de sostener encuentros con sectores sociales, urbanos, empresariales, juveniles y organizaciones de mujeres.

“Se van a movilizar los sectores populares y sociales, pero también sectores urbanos. Vamos a tener diálogos puntuales con empresarios, organizaciones juveniles y femeninas. Muy pronto se conocerá la agenda que vamos a llevar a cabo”, agregó.

En medio de la controversia generada por apartes de un discurso reciente, el candidato también pidió que sus declaraciones sean citadas de manera completa y en su contexto. Recordó que durante una intervención en el Parque Berrío de Medellín, el pasado 12 de febrero, expresó su admiración por el pueblo antioqueño y destacó el papel de Antioquia como motor de desarrollo del país.

“Fui muy claro en señalar que tengo una profunda admiración por el pueblo antioqueño y que reconozco que Antioquia ha sido un polo de desarrollo del país”, sostuvo.

Cepeda explicó que en su intervención también hizo referencia a la historia reciente del país frente al fenómeno de la parapolítica, recordando que varios congresistas terminaron en prisión por vínculos con grupos paramilitares.

Lea aquí: “Petro y Cepeda llevan rabia, confrontación y resentimiento”: Fajardo sobre polémica por Antioquia

“Esta no es una alusión temeraria ni imaginada; es simplemente una recapitulación de lo que ha sido nuestra historia reciente”, concluyó.